Sondaggio vaccino italiani: tu te lo fai? 34% sì, subito. 43% sì, tra un po’. 19% no, mai

Tu ti vaccineresti appena sarà possibile in Italia? Un sondaggio sul vaccino ci mostra le posizioni degli italiani. Circa 8 su 10 si vaccinerebbero. Anche se di questi la maggior parte aspetterebbe qualche mese prima di farlo. Invece il 19% dichiara di non volerlo fare per niente al mondo. Il 19%, cioè praticamente 1 su 5.

Il sondaggio, realizzato da Emg-Different per Adnkronos, può essere sintetizzato così. Alla domanda: “Tu ti vaccineresti?”, il 34% degli italiani ha detto “sì, subito”. Il 43% ha risposto “Sì, ma tra un po’”. E il 19% ha detto “No, mai”.

Sondaggio vaccino: obbligo o libera scelta?

Gli autori del sondaggio hanno poi chiesto agli intervistati se ritengono che il vaccino debba essere obbigatorio o facoltativo. Il 53% (quindi poco più della metà) ha detto che deve essere una libera scelta. Secondo il 37%, invece, dovrebbe obbligatorio per tutti. Il 10% non si è espresso.

Chi vuole che a decidere siano i singoli? Il 56% delle donne è a favore della libera scelta. Così come il 50% degli uomini. E per quanto riguarda le fasce di età? Il 62% ha meno di 35 anni, il 58% è nella fascia tra 35 e 54 anni, mentre solo il 44% ha più di 55 anni. E per quanto riguarda la geografia? Il 71% dei cittadini del Nordest è per la libera scelta. Il 61% di quelli che vivono al Sud, il 55% dei residenti nel Nordovest, il 46% nelle Isole, il 30% nel Centro Italia.

Sondaggio vaccino: quanti vogliono farlo e quanti no?

Il 19% degli intervistati ha detto che se il vaccino fosse disponibile oggi non lo farebbe. Il 77% è invece disposto a farlo, anche se in tempi dirversi. Infatti il 34% lo farebbe subito senza esitazioni, mentre il 43% aspetterebbe qualche mese. Il 4% degli intervistati non ha risposto.

Tra coloro che non vogliono fare il vaccino, l’82% degli uomini intervistati e il 73% delle donne. E in base alle fasce d’età? Favorevoli a vaccinarsi: il 63% è under 35. Il 71% nella fascia tra i 35 e i 54 anni. Il 90% ho più di 55 anni. Numeri alti tra i favorevoli al vaccino nel Nordest (con l’87%) e al Centro (85%). Al Nordovest il dato si attesta al 78%, in linea con il dato medio nazionale. Numeri più bassi invece nelle Isole (71%) e al Sud (65%). (Fonte AdnKronos)