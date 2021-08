In arrivo una nuova arma contro il Covid, efficace anche contro le varianti. Si chiama Sotrovimab, un nuovo anticorpo monoclonale che ha dimostrato un favorevole rapporto beneficio/rischio anche nei confronti delle principali varianti circolanti di Sars-CoV-2. Per questo l’Aifa, Agenzia italiana del farmaco, ne ha autorizzato l’utilizzo.

E proprio dall’ente regolatorio è arrivata pochi giorni fa un’importante novità, ovvero la decisione di estendere l’utilizzo di una specifica combinazione di anticorpi (casirivimab/imdevimab) anche a pazienti “adulti ospedalizzati per Covid-19, anche in ossigenoterapia convenzionale”, cioè non ad alti flussi e non in ventilazione meccanica.

Aifa, le nuove regole sui monoclonali in base alle varianti