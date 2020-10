Il ministro della Salute, Roberto Speranza, annuncia presto tamponi rapidi in farmacia. E si lavora ad una convenzione con i medici di base

I tamponi rapidi si potranno fare in farmacia: lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza.

“In farmacia si fanno già i test sierologici in alcune regioni. Proviamo a fare una sperimentazione come sta avvenendo a Trento per effettuare gli antigenici anche in farmacia”.

Speranza si è detto poi d’accordo con le Regioni che hanno chiesto di semplificare le procedure di tracciamento. “Abbiamo già ridotto la quarantena a 10 giorni e eliminato il secondo tampone, siamo disponibili a trovare nuovi ambiti di intervento specifici”.

Verso l’accorso sui test rapidi dai medici di famiglia

Il ministro ha ribadito che si sta lavorando ad una convenzione con i medici di base per far sì che siano loro ad effettuare i tamponi rapidi che il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri sta acquistando.

Proprio in vista di questa novità medici di famiglia, Conferenza Stato-Regioni e sindacati si ritroveranno lunedì per un accordo sui test rapidi in carico ai medici di medicina generale.

La nuova normativa prevede l’adesione volontaria dei camici bianchi e una possibile aggiunta contrattuale all’accordo collettivo di lavoro dei medici di base.

L’atto di indirizzo indica che questa attività sia limitata al periodo dell‘epidemia influenzale sul territorio nazionale in modo da favorire la diagnosi differenziale tra le due patologie.

Prevede inoltre che ad essere coinvolti siano i medici di assistenza primaria e i pediatri di libera scelta “per evitare che il rafforzamento di tali attività gravi esclusivamente sui Dipartimenti di Sanità Pubblica”. (Fonte: Ansa)