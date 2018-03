ROMA – C’è un motivo per cui le aziende che propongono di crio-conservare il cordone ombelicale hanno tutte la sede all’estero: in Italia una legge del 2005 bandisce la nascita di centri di raccolta privati. E c’è un motivo sostanziale, definitivo, per cui esiste il divieto: per il Ministero della Salute “non esistono evidenze consolidate a sostegno della reale utilità della pratica della conservazione autologa”.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela

Tuttavia l’offerta commerciale della crioconservazione delle staminali del cordone ombelicale, in vista di futuri e molto presunti autotrapianti salvifici, è un business fiorente: fa leva sulla falsa promessa di un’assicurazione biologica sulla vita di tuo figlio a prezzi spacciati per irrisori (che vuoi che siano 40 centesimi al giorno) quando poi tutta la procedura costa tra i 1500 euro e i tremila.

Una bella inchiesta di Elena Testi sull’Espresso fa luce su questo mercimonio. Una circostanza dovrebbe spazzar via ogni dubbio: mai sangue o staminali di un cordone ombelicale conservato all’estero è tornato in Italia per un trapianto. Eppure, consultando le varie banche private, la giornalista dell’Espresso è costretta a raccogliere un rosario di false promesse somministrate con accorto marketing e accuratezza manageriale.

Il fatto è che la best practice utilizzata nel mondo è il trapianto da donatori esterni e d’altra parte i medici italiani non si sognerebbero di utilizzare cellule che non si sa chi le abbia conservate.