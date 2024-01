Lo stress da bambini impatta su salute e aumento di peso da adulti

Vivere un’infanzia serena può rivelarsi cruciale per la salute da adulti, secondo uno studio condotto presso l’Università della California meridionale a Dallas. Questa ricerca ha messo in luce una connessione significativa tra lo stress affrontato durante l’infanzia e il rischio aumentato di pressione alta, obesità e diabete nell’età adulta, sottolineando l’importanza di affrontare il problema dello stress fin da giovani.

Stress da bambini e salute, lo studio

Il nuovo studio, pubblicato sul Journal of the American Heart Association, ha coinvolto 276 partecipanti che si erano registrati nello studio sin da bambini, partecipando a valutazioni di follow-up durante l’adolescenza, con un’età media di 13 anni, e come giovani adulti, con un’età media di 24 anni. Durante ciascuna fase, lo stress è stato misurato utilizzando una Scala di Stress Percepito.

I partecipanti sono stati suddivisi in quattro gruppi in base ai livelli di stress nel tempo: costantemente elevato, decrescente, crescente e costantemente basso. Nell’età adulta, sono state esaminate misure indicative della salute cardiometabolica, tra cui lo spessore dell’arteria carotidea, la pressione sanguigna, il peso, la percentuale di grasso corporeo e la distribuzione del grasso.

Risultati chiari

I risultati sono stati chiari: i giovani adulti che avevano sperimentato livelli costantemente elevati di stress dall’adolescenza all’età adulta mostravano un rischio maggiore di malattie cardiometaboliche. In particolare, presentavano uno spessore aumentato dell’arteria carotidea, un indicatore di possibili problemi di flusso sanguigno, oltre a una maggiore quantità di grasso corporeo totale e una distribuzione del grasso che indicava un rischio più elevato di obesità e diabete di tipo 2.

Gli autori dello studio sottolineano l’ampio impatto dello stress sulla salute complessiva, influenzando fattori come la distribuzione del grasso e la salute vascolare. Questa scoperta solleva la questione della gestione dello stress sin dall’adolescenza come un comportamento protettivo cruciale per la salute a lungo termine.

Affrontare lo stress durante l’infanzia potrebbe rappresentare una strategia preventiva fondamentale, contribuendo a ridurre i rischi di pressione alta, obesità e diabete nell’età adulta. Un’attenzione precoce a questo importante aspetto della salute mentale potrebbe, quindi, essere la chiave per un futuro più sano e equilibrato.