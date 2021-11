Terza dose a tutti entro febbraio 2022: il piano di Speranza e Figliuolo per evitare il picco di contagi

Terza dose a tutti entro febbraio. E’ il piano del commissario Figliuolo e del ministro della Salute Speranza per il vaccino anti Covid. Tutto questo per scongiurare il picco di contagi, che sarebbe previsto per gennaio-febbraio.

Per questo serve accelerare il piano vaccini. Per tutti, allargando la platea anche a chi non rientra tra i “fragili” o tra le categorie “in pericolo” (anziani, sanitari, malati patologici). In questo momento bisogna aumentare la copertura di anticorpi, e questo è l’unico modo. Insieme, beninteso, al rispetto delle regole anti covid (uso di mascherine nei posti chiusi, evitare gli assembramenti, eccetera).

Terza dose a tutti: il piano di Speranza e Figliuolo

“Lavoreremo dalla prossima settimana per allargare la dose booster anche ad ulteriori fasce generazionali”. Così il ministro della Salute Roberto Speranza in conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Dobbiamo ancora recuperare sulle prime dosi e accelerare sulle terze dosi, raccomandate a tutti i fragili indipendentemente dall’età e a coloro che hanno avuto il monodose J&J e per gli over60″.

“Ieri abbiamo superato le 110mila terze dosi effettuate. Il picco quotidiano di terze dosi di vaccino somministrate che ci aspettiamo, lo avremo tra dicembre e febbraio. In molte regioni sono stati razionalizzati gli hub, ma questa è una scelta condivisa con noi: non avremo più i picchi della vecchia stagione, non arriveremo mai sopra le 350mila somministrazioni al giorno di picco massimo”. Così, in conferenza stampa il Commissario per ‘Emergenza, Francesco Figliuolo, al centro polifunzionale di Palazzo Chigi.

Locatelli: “La terza dose è sicura”

“Terza dose è sicura e io stesso l’ho ricevuta senza problemi” A dirlo è il coordinatore del Cts Franco Locatelli, presente anche il ministro della Salute Speranza. “Bisogna incrementare la vaccinazione in chi non l’ha fatta ed è importante sottoporsi alla terza dose come protezione” per fragili, anziani e personale medico. “Vanno evitati assembramenti e partecipazione a feste” se non ci sono mascherine e il rischio circolazione virus è importante”.