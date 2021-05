Terza dose vaccino Covid, Brusaferro conferma che si farà. In Gran Bretagna parte la sperimentazione

Si farà anche la terza dose del vaccino anti Covid. La conferma arriva da Brusaferro, presidente dell’Iss. Infatti la copertura della doppia dose dovrebbe durare alcuni mesi (c’è chi dice 6, c’è chi dice 9). Di certo non si è immuni per sempre. E, con le varianti che si diffondono in tutto il mondo, c’è da essere cauti.

Infatti in Gran Bretagna (uno dei Paesi più avanti con la campagna vaccinale) sta per partire la sperimentazione della terza dose. L’obiettivo dichiarato dal governo di Boris Johnson è quello di cautelarsi dalle nuove varianti.

Brusaferro conferma la terza dose del vaccino anti Covid

“Sarà molto probabile un booster, una terza dose dei vaccini“. A dirlo il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, in un’intervista al Messaggero in cui spiega: “La situazione è in costante miglioramento, la combinazione delle misure di distanziamento sociale con la progressiva crescita della vaccinazione ci ha dato questo risultato. Dobbiamo continuare a essere prudenti, ma già tre Regioni hanno numeri da fascia bianca ed è prevedibile che, settimana dopo settimana, se ne aggiungeranno altre. Dobbiamo però monitorare le varianti”.

Per Brusaferro “La possibilità di somministrare il vaccino di Pfizer ai 12-15 anni ci consentirà di mettere in sicurezza le scuole medie e superiori”. Brusaferro sottolinea poi: “Penso che dobbiamo muoverci con prudenza, in modo progressivo. Vero è che il numero dei vaccinati sta crescendo, ma è importantissimo, laddove è raccomandato, continuare a usare la mascherina. Procedendo in questo modo possiamo riconquistare sempre nuovi livelli di libertà. Siamo ancora in una fase di transizione. Ciò che possiamo dire – aggiunge – è che ci troviamo di fronte a scenari di progressivo miglioramento, e questo è molto positivo”.

Gran Bretagna, al via sperimentazione terza dose di vaccino

Vaccino Covid, il ministro della Sanità del Regno Unito Matt Hancock annuncia una sperimentazione su larga scala sulla terza dose. Il ministro ha spiegato che la campagna sarà portata avanti con tutti e sette i vaccini ordinati dal Regno Unito e tarata per scoprire l’effetto protettivo sulle nuove varianti.

Secondo quanto riporta la Bbc, i vaccini saranno testati sulle persone in età lavorativa e sugli over 75 per raccogliere dati sugli effetti collaterali e le risposte immunitarie. Il governo esorta la popolazione a prendere parte alla sperimentazione che consentirà, tra le altre cose, di capire se sarà necessario distribuire la terza dose di vaccino già in autunno. Hancock auspica migliaia di volontari per la sperimentazione sulla terza dose.