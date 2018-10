The Rock, la dieta di Dwayne Johnson: 5000 calorie al giorno

ROMA – C’è chi fa la dieta per dimagrire e c’è chi fa la dieta per mettere su chili. Per esempio basta cercare un po’ in giro su Internet per scoprire che “The Rock”, Dwayne Johnson, centonovantacinque centimetri per centodiciotto chili, mangia qualcosa come un chilo di merluzzo al giorno. E non è finita qui. “The Rock”, infatti, ha dichiarato di ingurgitare più di cinquemila calorie al giorno. Cinquemila calorie divise in sette pasti distribuiti nella giornata. Proteine a profusione. Volete qualche dettaglio? Ecco qui i sette pasti. Almeno questo è quello che si può sintetizzare dai vari articoli.

Pasto 1

280 grammi di merluzzo

2 uova

2 tazze (circa 150 g) di farina d’avena

Pasto 2

220 grammi di merluzzo

340 grammi di patate dolci

1 tazza (circa 180 g) di verdure

Pasto 3

220 grammi di Pollo

2 tazze (circa 390 g) di riso bianco

1 tazza (circa 180 g) di verdure

Pasto 4

220 grammi di merluzzo

2 tazze (circa 390 g) di riso bianco

1 tazza (circa 180 g) di verdure

1 cucchiaio di olio di pesce

Pasto 5

220 grammi di bistecca

340 grammi di patate al forno

spinaci

Pasto 6

280 grammi di merluzzo

2 tazze (circa 390 g) di riso

insalata

Pasto 7

30 grammi di caseina in polvere

Una frittata con 10 albumi

1 tazza (circa 180 g) di verdure (cipolle, peperoni, funghi)

1 cucchiaio di olio omega-3

Ma la dieta non basta. Serve anche tanto allenamento (e chissà cos’altro). C’è anche un giornalista che ha provato a seguire la sua dieta e il suo programma di allenamento. Qui i dettagli: https://abcnews.go.com/GMA/Wellness/dwayne-rock-johnsons-insane-diet-happened/story?id=53388056

Secondo Billy Beck, personal trainer delle star e di The Rock durante le riprese di Fast & Furious 6, bisogna puntare su un allenamento che cambi con una certa frequenza: “Dwayne si allena sempre molto duramente e cambia continuamente il suo programma. Un errore che fanno in molti è quello di innamorarsi di un programma di allenamento e seguirlo per troppo tempo. Ma non lui. The Rock non è solo muscoli, è un atleta intelligente che si evolve continuamente”.