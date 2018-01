ROMA – Trapianto di feci unica speranza per le infezioni gastrointestinali multi-resistenti. Ok i test. Diciamo che come terapia è difficile da comprendere se non in senso controintuitivo, per non dire che è un po’ ripugnante, eppure le prime evidenze sperimentali mostrano che il trapianto di feci può davvero funzionare.

L’unica speranza, dicono medici e biologi, per curare le infezioni gastrointestinali multi-resistenti: la tecnica consiste nell’introdurre in un soggetto portatore di germi che resistono a quasi tutti gli antibiotici materiale fecale da un donatore sano.

In inglese si chiama “Fecal microbiota transplantation”, trapianto di feci che serve a decolonizzare l’intestino dei batteri immunoresistenti, come quello della Klebsiella Pneumoniae Carbapenemasi-produttrice (KPC), una malattia che all’80% è mortale.