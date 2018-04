WASHINGTON – Per la prima volta al mondo è stato eseguito un trapianto di pene e di scroto. L’intervento, durato 14 ore, è stato condotto alcune settimane fa al Johns Hopkins University Hospital di Baltimora, negli Stati Uniti, ma la notizia è stata data dallo stesso ospedale universitario soltanto oggi, forse per vedere che non ci fossero problemi in seguito all’operazione.

Il paziente è un reduce dalla guerra in Afghanistan che aveva perso l’organo, l’area intorno al pene e le gambe, nell’esplosione di una bomba. Ora sta bene e dovrebbe tornare a casa in settimana.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Grazie ad un donatore, il team di chirurghi, che si era preparato per il complesso intervento per cinque anni, ha potuto portare a compimento l’operazione sotto la guida di Andrew Lee, direttore del dipartimento di Plastic and Reconstructive Surgery.

L’intervento di impianto dell’organo donato ha coinvolto anche lo scroto e le pareti dell’addome del reduce di guerra. Gli specialisti si aspettano che le funzioni urinarie riprendano a breve mentre per quelle sessuali bisognerà attendere sei mesi.

Il paziente ha ricevuto anche un’infusione di midollo spinale del donatore nel tentativo di prevenire possibili crisi di rigetto. L’identità del paziente non è stata rivelata.

Gli unici precedenti trapianti di pene sono stati effettuati in Cina, nel 2006, con esito negativo, e in Sudafrica, nel 2015, con esito positivo, tanto che il paziente successivamente è riuscito a diventare padre. Il trapianto del Maryland però è il primo in cui viene trapiantato un pene intero insieme allo scroto. L’intervento viene ancora ritenuto di estrema complessità.