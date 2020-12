Trattamento Covid a casa, ministero dice quali farmaci usare: sì paracetamolo, no antibiotici.

Quali farmaci prendere per il trattamento Covid a casa? Arrivano le indicazioni del ministero della Salute sui farmaci da usare (o meno) tra le mura domestiche. Antibiotici, clorochina o idrossiclorochina, e combinazioni antivirali lopinavir/ritonavir, darunavir/ritonavir o cobicistat no. Sono tra i “farmaci non raccomandati per il trattamento di Covid-19”, si legge nella circolare sulla gestione domiciliare dei pazienti positivi.

Il documento ricorda in una tabella le “raccomandazioni e decisioni Aifa sui farmaci Covid-19”. In base alle disposizioni dell’Agenzia italiana del farmaco, dunque, possono essere utilizzati antinfiammatori come paracetamolo o Fans in terapia sintomatica. Nonché costicosteroidi ed eparine che vanno impiegati “solo in specifiche condizioni di malattia”.

Le raccomandazioni si riferiscono alla gestione farmacologica in ambito domiciliare dei casi lievi di Covid-19 e si applicano sia ai casi confermati sia a quelli probabili. Tra le indicazioni, l’utilizzo di saturimetri per la misurazione dell’ossigeno. Si indica inoltre di non utilizzare idrossiclorochina la cui efficacia non è stata confermata.

Il testo della circolare sul trattamento Covid a casa.

Misurazione periodica della saturazione dell’ossigeno tramite saturimetri, trattamenti sintomatici (ad esempio paracetamolo), appropriate idratazione e nutrizione. Non modificare terapie croniche in atto per altre patologie in quanto si rischierebbe di provocare aggravamenti di condizioni preesistenti. Queste le indicazioni previste nella circolare del ministero della Salute.

Rispetto si farmaci cui fare riferimento, si raccomanda di non utilizzare corticosteroidi (il loro uso è raccomandato nei soggetti con malattia COVID-19 grave. L’impiego di tali farmaci a domicilio può essere considerato solo in quei pazienti il cui quadro clinico non migliora entro le 72 ore.

Quali farmaci non utilizzare a casa contro il Covid.

Non utilizzare eparina (l’uso è indicato solo nei soggetti immobilizzati per l’infezione in atto). Non utilizzare antibiotici (il loro eventuale uso è da riservare solo in presenza di sintomatologia febbrile persistente per oltre 72 ore). Si indica inoltre di non utilizzare idrossiclorochina, “la cui efficacia non è confermata in alcuno degli studi clinici controllati fino ad ora condotti”.

Si raccomanda anche di non somministrare farmaci mediante aerosol se in isolamento con altri conviventi per il rischio di diffusione del virus nell’ambiente. La circolare sottolinea poi che “non esistono, ad oggi, evidenze solide e incontrovertibili di efficacia di supplementi vitaminici e integratori alimentari (ad esempio vitamine, inclusa vitamina D, lattoferrina, quercitina). Il cui utilizzo per questa indicazione non è, quindi, raccomandato”. (Fonte Ministero della Salute).