Trovare la pace interiore attraverso orgasmi strabilianti. Gwyneth Paltrow e Khloe Kardashian, ad esempio, tessono le lodi della meditazione orgasmica, la nuova pratica per raggiungere l’orgasmo femminile.

La meditazione prevede sessioni di gruppo in cui i partecipanti si si spogliano nudi dalla vita in giù e accarezzano il clitoride di una donna per 15 minuti senza altro obiettivo se non quello di rimanere concentrati sulla sensazione.

Ma in alcuni casi, dietro c’è un business poco chiaro, se non inquietante, e parlarne è il Sun.

OneTaste, la principale azienda dietro la promozione della tendenza, è stata legata ad accuse di abusi sessuali e manipolazione finanziaria.

L’azienda ha attirato l’attenzione dell’FBI ed è accusata di gestire un lussuoso culto sessuale. Fondata dalla californiana Nicole Daedone, 52 anni, nel 2004, OneTaste gestisce seminari e vende corsi di meditazione orgasmica (MO) in uno schema che è stato descritto simile a quello piramidale.

E Daedone, che sostiene la MO le sia stata insegnata da un monaco buddista a un party, è accusata di incoraggiare il personale che si occupa della vendita a fare se*so con i clienti per indurli a pagare £45.000 per un abbonamento annuale. Secondo quanto riportato dal Sun, sembra inoltre che alcune delle pratiche di benessere dell’azienda siano comparabili a violenza sessuale e domestica.

La “terapia dell’avversione” è stata descritta come il coinvolgimento di clienti ad atti sessuali in cui non si sentivano a proprio agio oppure dover dormire con persone con cui avevano litigato. Sembra inoltre che la violenza tra i partner sia stata definita come liberazione della propria “bestia”.

L’azienda è ora oggetto di argomento del podcast “The Orgasm Cult” di BBC Radio 4 in nove parti.

Il conduttore Nastaran Tavakoli-Far ha dichiarato:”Per anni ci sono state voci secondo cui OneTaste è fondamentalmente un culto sessuale, con tanto di leader messianico che tutti adoravano”. Nel 2017 Daedone è intervenuta a un summit sulla salute e il benessere tenuto dalla società di lifestyle Goop di Gwyneth Paltrow, con biglietti che costavano £ 1.175 a persona.

E nel dicembre 2018, Paltrow, 48 anni, ha parlato di Daedone sul podcast Goop, appena un mese dopo che è stato riferito che l’FBI aveva puntato l’attenzione sulla società.

Gwyneth ha introdotto la conversazione dicendo:”Intervisterò le persone che ammiro di più al mondo. L’ospite di oggi è la magnetica Nicole Daedone”.

Nel 2017, Khloe Kardashian ha consigliato il libro di Daedone “Slow Sex: The Art And Craft Of The Female Orgasm” sul suo sito web. Aveva detto:

“La meditazione orgasmica è la chiave per ottenere il massimo appagamento”. Al culmine della popolarità, OneTaste, che nega qualsiasi illecito, aveva 30 centri in tutto il mondo.

La pratica della MO è arrivata nel Regno Unito nel 2014, con il marchio TurnOn Britain, con sessioni di gruppo organizzate da un centro a Islington, a nord di Londra.

Dopo una lezione introduttiva di £ 150, i gruppi MO erano gratuiti, con l’azienda che guadagnava attraverso corsi ed eventi venduti ai partecipanti. Un ex cliente, John (nome fittizio), ha detto che OneTaste vendeva corsi per decine di migliaia di sterline ai clienti più vulnerabili.

“Vendevano corsi alle persone più coinvolte, piene di ossitocina dopo un fine settimana con numerosi orgasmi. “Per alcune significava accumulare enormi debiti, perché a quel punto avevano perso il contatto con la realtà. Poi diventava difficile riavere indietro i soldi”.

John descrive l’azienda più come uno schema piramidale, con una gerarchia di personale di vendita e clienti. Ha affermato:“Chi poteva vendere di più?

A quali partecipanti valeva la pena prestare attenzione dato che avevano le risorse finanziarie? “Volevi essere potente come le persone a capo dell’azienda?

In questo caso dovevi dare di più, spendere di più, promuovere la loro causa”. I dipendenti che hanno lavorato per OneTaste negli Stati Uniti hanno storie ancora più oscure da raccontare.

Sotto la guida del CEO Daedone, che ha lasciato l’azienda nel 2016 ma ha continuato a insegnare MO, affermano di aver subito abusi sessuali e finanziari. Ruwan Meepagala, 32 anni, di New York, racconta che i dipendenti sono stati puniti per gli errori e costretti a fare se*so. (Fonte: Sun)