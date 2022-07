Tubercolosi torna in Europa: casi a Londra. Sintomi e come riconoscere la malattia FOTO ANSA

Tubercolosi, grande paura di un grande ritorno. L’allarme parte da Londra ma Brexit non isola l’Europa. Secondo quanto riferisce il Mirror, dopo una campagna decennale di vaccinazione e cure per eliminare la tubercolosi dal Regno Unito, all’Università del Galles Trinity St David c’è stato un focolaio che ha provocato un decesso e numerose infezioni. Gli stretti contatti di tre persone infette da “TB attiva” sono stati rintracciati per prevenire l’ulteriore diffusione della malattia che nel 19° secolo ha ucciso circa il 30% della popolazione europea. L’alto numero di vittime ha spinto i governi di tutto il mondo a creare i “sanatori” per isolare i pazienti affetti dalla malattia altamente infettiva trasmessa per via aerea, curata con vaccini e antibiotici.

Cos’è la tubercolosi

La tubercolosi è un’infezione batterica che si diffonde per via aerea, attraverso le secrezioni respiratorie emesse nell’aria da un individuo contagioso, per esempio tramite saliva, starnuto o colpo di tosse. In genere colpisce i polmoni, ma può interessare qualsiasi parte del corpo, in particolare lo stomaco, le ghiandole, le ossa e il sistema nervoso.

Quali sono i principali sintomi della tubercolosi?

Una tosse persistente da circa tre settimane, eventualmente accompagnata da emoftoe (sangue nell’espettorato).

Perdita di peso

Sudorazioni notturne

Febbre alta

Spossatezza

Perdita di appetito

Ingrossamento del collo

In alcuni casi, i pazienti possono anche provare dolore osseo, poiché i batteri della tubercolosi si sono diffusi e hanno infettato l’osso.

Quali sono le cure per la tubercolosi?

Esistono tre tipi di infezione da TB che i medici identificano prima della cura: TB latente, TB attiva e TB resistente ai farmaci. La tubercolosi latente è quando pur infettati non è presente alcun sintomo. La terapia più comune è una dose singola giornaliera di antibiotico per sei mesi. Chi ha la tubercolosi latente non è contagioso. La TBC attiva è la forma sintomatica infettiva della malattia respiratoria. Oltre a un ciclo di antibiotici di sei mesi, vengono prescritti tre altri farmaci da assumere nell’arco di un mese.

Se i pazienti interrompono l’assunzione di farmaci dopo la cessazione dei sintomi, ciò può incoraggiare la tubercolosi a diventare resistente ai farmaci. La TB resistente ai farmaci, a più di un farmaco, chiamata TB multiresistente (MDR TB) è molto pericolosa. La cura richiede molto più tempo, da 20 a 30 mesi e potrebbero esserci molteplici effetti collaterali.