Tumore al colon, il miele di Corbezzolo blocca le cellule cancerogene

ROMA – Il miele di Corbezzolo, tipico delle aree mediterranee, può essere un’arma contro il tumore del colon. I ricercatori dell’Università politecnica delle Marche, insieme con quelli delle università di Vigo e Granada, hanno visto in laboratorio che le cellule tumorali del colon, quando gli viene aggiunto questo miele, smettono di crescere e diffondersi.

Secondo lo studio, pubblicato sul Journal of Functional Foods, “il trattamento con questo miele blocca il ciclo delle cellule del cancro regolando alcuni geni, inibisce la migrazione delle cellule, riduce la loro capacità di formare colonie e induce la loro morte programmata”, commenta Maurizio Battino, coordinatore della ricerca. L’effetto antitumorale del miele di corbezzolo sul cancro del colon aumenta con la quantità e durata della terapia. “Nessun effetto è stato osservato invece quando il miele viene applicato sulle cellule sane – continua.

Tuttavia serviranno nuovi studi, su modelli vivi, per confermare l’effetto chemio preventivo di questo miele. E’ un punto di partenza che ci indica i principali meccanismi molecolari attraverso cui si produce questo effetto, rafforzando l’interesse per lo studio di questo alimento mediterraneo”.

In Italia, il tumore al colon è il secondo più frequente; circa 53.000 nuovi casi ogni anno. In prima posizione c’è il cancro alla mammella con oltre 60.000 nuovi casi ogni anno. Per quanto riguarda il tasso di mortalità invece, il tumore del colon è secondo nella classifica dei cancri più mortali con oltre 18.000 morti ogni anno. La prima causa di morte per cancro in Italia è costituita dal carcinoma polmonare con oltre 33.000 decessi ogni anno. (fonte ANSA)