Tumore all’ovaio: diagnosi con anni di anticipo grazie al Pap Test

Uno studio condotto dai ricercatori dell'Humanitas di Milano ha rivelato promettenti risultati per lo sviluppo di un test per la diagnosi precoce del tumore ovarico. Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche per consolidare tali scoperte.

di redazione Salute

Pubblicato il 17 Dicembre 2023 - 17:30