Tumore regredisce dopo il vaccino contro il Covid, è successo a una donna perché...

Un tumore con metastasi che regredisce a seguito della vaccinazione contro il Covid: è accaduto a una donna di 61 anni negli Usa. La donna infatti aveva un tumore delle ghiandole salivari ed era stata operata e sottoposta a radioterapia per asportare la malattia. Nonostante questo però a pochi mesi dall’intervento le Tac e la biopsia toracica avevano evidenziato la presenza di alcune metastasi polmonari. A questo punto ai medici non rimaneva altro da fare se non osservare il decorso della malattia.

Il vaccino e il timore che regredisce

Prima di iniziare una nuova sperimentazione clinica la paziente ha ricevuto le due dosi di vaccino anti-Covid Moderna per proteggerla dai rischi della pandemia vista la sua condizione di immunodepressione. Bene, dopo il vaccino, avvenuto a un anno dalla scoperta del tumore, il quadro è cambiato. Le Tac hanno dimostrato una progressiva riduzione delle lesioni e un cambiamento nella composizione del tessuto tumorale.

Come lo spiegano i medici?

I medici hanno ipotizzato che ”l’intensa risposta infiammatoria stimolata dal vaccino potrebbe aver promosso una risposta antitumorale”. Gli esperti guidati da Renata Ferrarotto, direttore del dipartimento di oncologia dei tumori della testa e del collo dell’MD Anderson Cancer Center hanno hanno evidenziato anche la ”notevole riduzione del numero assoluto di cellule tumorali e della frazione di esse che proliferavano in maniera attiva”.