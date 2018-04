ROMA – 182 nuovi casi nel 2016, 275 nel 2017 e già 30 (quelli accertati) nel 2018: la progressione allarmante del numero di casi di ulcera carnivora nello stato di Vittoria in Australia fa pensare a una preoccupante epidemia.

Di cui non si conoscono origine e possibili sviluppi. L’ulcera di Buruli (questo il termine scientifico) è nota in Africa, si sa che alligna nelle acque stagnanti, ma come il suo contagio possa essersi esteso all’Australia resta un mistero. Gli effetti del batterio mangiacarne (Mycobacterium ulcerans) possono essere devastanti se non si interviene prontamente con gli anti-biotici: divora letteralmente i tessuti, disabilità e deformità permanenti spaventano cittadini e autorità sanitarie.