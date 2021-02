Uova fanno male alla salute? Studio: tre alla settimana aumentano il rischio di morte precoce

Mangiare tre uova alla settimana potrebbe aumentare il rischio di morire giovani. E’ quanto emerge da un nuovo studio pubblicato su PLOS Medicine in cui gli esperti avvertono che i tuorli sono ricchi di colesterolo e grassi in grado di far sviluppare il cancro, infarti e ictus.

Lo studio: tre uova alla settimana aumentano il rischio di morte precoce

I risultati dello studio indicano che coloro che mangiavano tre uova a settimana – corrispondenti a 300 milligrammi di colesterolo al giorno – avevano il 19% in più di probabilità di morire nell’arco dei successivi 16 anni. La mortalità per cancro e malattie cardiovascolari era rispettivamente del 24 e del 16%.

Gli esperti hanno esortato le persone a mangiare solo gli albumi o un sostituto dell’uovo.

Il coautore dello studio, Yu Zhang dell’Università di Zhejiang, in Cina, ha dichiarato: “In questo studio, l’assunzione di uova e colesterolo era associata a una maggiore mortalità per malattie cardiovascolari e cancro. L’aumento della mortalità associata al consumo di uova era largamente influenzata dall’assunzione di colesterolo”.

Uova e salute: un legame discusso

Il legame tra uova e salute è stato dibattuto per anni, sono incluse nelle linee guida dietetiche nazionali di molti paesi. Ma il cibo, in particolare il tuorlo, è ricco di colesterolo e può essere dannoso. Nel Regno Unito, tuttavia sostengono che riguardo i risultati dello studio sono necessarie ulteriori ricerche in quanto non hanno esaminato il modo in cui le uova venivano cotte.

Duane Mellor, Senior Teaching Fellow presso l’Aston Medical School, Aston University, ha dichiarato: “Nello studio è stato preso in considerazione solo il numero di uova e non se venivano consumate fritte o sode”.

Il servizio sanitario nazionale britannico afferma che le uova sono una buona scelta come parte di una dieta sana ed equilibrata. Oltre ad essere una fonte di proteine, contengono anche vitamine e minerali. Sostiene che non esiste un limite consigliato al numero di uova da mangiare ma consiglia di cucinarle senza aggiungere sale o grassi. La frittura può aumentare il contenuto di grassi di circa il 50%.