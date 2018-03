Urina, il colore rivela lo stato di salute e di idratazione. Ecco quando preoccuparsi

LONDRA – Il colore delle urine rivela molto sullo stato di salute. Secondo Luke Powles della Bupa Health Clinics, con sede a Londra, indica i livelli di idratazione: se giallo scuro c’è l’urgente necessità di bere un bicchiere d’acqua, se rosse o verdi possono segnalare un problema di salute più serio.

Powles sottolinea che si dovrebbe bere tra 1,5 a 2 litri d’acqua al giorno ed evitare bevande ricche di zuccheri, come l’alcol, scrive il Daily Mail.

° Paglierino chiaro: indica che il nostro organismo gode di perfetta salute e che l’idratazione è al punto giusto. Una tonalità più chiara segnala che probabilmente si sta bevendo più acqua del necessario. Non comporta problemi, solo il bisogno di urinare frequentemente.

° Giallo scuro: il corpo contiene poca acqua, bisogna aumentare l’idratazione quotidiana.

° Ambra: idratazione scarsissima, l’organismo necessita di una maggiore quantità di acqua.

° Verde: In genere è innocua e si verifica a causa del consumo di cibi particolari, come l’asaparago o coloranti artificiali. In rari casi, è un segnale dell’ipercalcemia familiare, che causa livelli anormalmente elevati di calcio nel sangue.

L’urina può diventare verde quando di assumono alcuni farmaci, ad esempio la prometazina, propofolo o antidepressivi come l’amitriptilina o la cimitidina.

° Rossa: può essere dovuta al consumo di alcuni alimenti, come la barbabietola rossa, in alcuni casi al sangue, quando si hanno le mestruazioni, ma può anche segnalare infezioni o tumori.

Se non c’è spiegazione, ad esempio un determinato tipo di cibo, è bene rivolgersi immediatamente al medico.