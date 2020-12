Usa, test fai da te per scoprire il Covid: in vendita da gennaio a 30 dollari, risultato in 20 minuti (foto ANSA)

Negli Usa da gennaio arriva il test fai da te per scoprire se si è positivi al Covid oppure no. La Fda negli Stati Uniti ha infatti dato l’autorizzazione al primo test anti-Covid da fare in casa. Il test rapido della casa produttrice californiana Ellume sarà reperibile come farmaco da banco e una volta effettuato garantisce il risultato in circa 20 minuti. Sarà in vendita per 30 dollari ed entro gennaio ne saranno prodotti circa tre milioni.

Lo annuncia l’agenzia regolatoria americana Food and Drug Administration (Fda), dopo aver concesso al test l’autorizzazione per l’uso d’emergenza (Eua). L’esame può essere effettuato dagli adulti e anche nei bambini, a partire dai 2 anni d’età.

Come funziona il test Covid fai da te

L'”Ellume Covid-19 Home Test”, questo il nome del prodotto, si esegue facendo scorrere un campione di materiale biologico prelevato dal naso su una striscia reattiva che contiene molecole in grado di rilevare le proteine del coronavirus Sars-CoV-2.

“L’autorizzazione odierna è una pietra miliare nel campo dei test diagnostici per Covid-19”, afferma il commissario della Fda, Stephen M. Hahn. Pur non trattandosi del primo esame Covid fai da te senza prescrizione medica approvato dall’ente regolatorio statunitense, questo è il primo “completamente domestico”, ossia che non richiede l’intervento di un laboratorio d’analisi.

Con queste autorizzazioni “stiamo contribuendo ad allargare l’accesso degli americani ai test – sottolinea Hahn – riducendo l’impatto sui laboratori e i fornitori, e offrendo ai cittadini più opzioni diagnostiche che garantiscono comfort” e la possibilità di valutare lo stato di positività o negatività al virus “nella sicurezza delle proprie case”. (Fonte Ansa).