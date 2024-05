Potrebbe esserci un legame tra reflusso gastrico ed emicrania. Se soffri di emicrania e utilizzi farmaci per il reflusso acido, potresti voler prestare particolare attenzione a un recente studio. I ricercatori hanno individuato un possibile legame tra l’uso di farmaci antiacidi e un aumento del rischio di emicrania e altri forti mal di testa.

Il legame tra reflusso ed emicrania

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Neurology Clinical Practice, le persone che assumono farmaci per ridurre l’acidità potrebbero essere più suscettibili ad avere emicrania e altri tipi di mal di testa. I ricercatori hanno osservato che questa associazione potrebbe essere legata all’uso di inibitori della pompa protonica (PPI) e ad altri farmaci antiacidi, come gli antagonisti dei recettori H2 dell’istamina e gli integratori antiacidi.

Il reflusso gastrico è una condizione in cui l’acido dello stomaco risale nell’esofago, causando bruciore di stomaco e ulcere. Le persone affette da reflusso cronico possono sviluppare la malattia da reflusso gastroesofageo (GERD), che può essere un fattore di rischio per il cancro dell’esofago.

Risultati dello studio

Nello studio, i ricercatori hanno esaminato i dati di oltre 11.000 persone, analizzando se ci fosse una correlazione tra l’assunzione di farmaci antiacidi e l’incidenza di emicrania e mal di testa. Hanno scoperto che le persone che utilizzavano inibitori della pompa protonica avevano il 70% in più di probabilità di sviluppare emicrania rispetto a coloro che non assumevano questi farmaci. Allo stesso modo, coloro che assumevano bloccanti H2 avevano il 40% in più di probabilità di soffrire di emicrania.

Limitazioni

Tuttavia, è importante notare che lo studio ha alcune limitazioni. Ad esempio, solo un piccolo numero di persone coinvolte nello studio assumeva farmaci antiacidi, il che potrebbe influenzare la validità dei risultati. Inoltre, lo studio ha esaminato solo farmaci da prescrizione, non includendo quelli disponibili da banco senza prescrizione medica.

Se soffri di emicrania e utilizzi farmaci antiacidi, potresti voler discutere con il tuo medico dei potenziali rischi e benefici di continuare il loro utilizzo. Anche se lo studio non dimostra che i farmaci antiacidi causino direttamente l’emicrania, suggerisce che potrebbe esserci un’associazione tra i due.