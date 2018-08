ROMA – Oltre la metà degli italiani crede che i vaccini causino l’autismo o comunque ha dubbi in proposito. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Nonostante il legame tra vaccini e autismo sia stato smentito, nei paesi avanzati come Francia, Gran Bretagna e anche in Italia la popolazione ha ancora dubbi o addirittura crede alle dicerie. Questo il risultato di uno studio pubblicato dai ricercatori del King’s College di Londra guidato da Bobby Duffy.

Il ricercatore ha anticipato i dati a The Conversation di un libro di prossima pubblicazione e spiega: “Il nostro primo studio su 38 paesi ha trovato che una persona su cinque in media crede che ‘qualche vaccino causa l’autismo in bambini sani, e il 38% non è sicuro che questa sia una bufala. La proporzione di chi crede che sia vero varia da un incredibile 44% in India a un 8% in Spagna”.

Se si sommano le persone che credono all’associazione, più volte smentita dagli studi scientifici, e quelle dubbiose, si ottiene un 65% in Francia, un 55% in Gran Bretagna, un 52% in Italia. “Anche in paesi dove non c’è una maggioranza – sottolinea l’autore – siamo spesso appena sotto: in Svezia al 49% e in Usa e Germania al 48%”.

Per quanto riguarda l’Italia il sondaggio ha trovato che il 48% degli intervistati ha risposto che non c’è una correlazione, il 14% si è detto sicuro che ci sia mentre il 38% si è dichiarato dubbioso o non ha risposto.