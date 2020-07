Vaccino anti coronavirus, Australia accelera produzione. Obiettivo gennaio 2021

Procedura accelerata per il nuovo vaccino australiano contro il Covid-19 denominato S-Spike.

All’indomani dell’inizio, a Brisbane, delle sperimentazioni umane, la casa farmaceutica CSL è più che fiduciosa e si prepara già a produrne centinaia di milioni di dosi.

Gli scienziati dell’Università del Queensland, guidati da Trent Munro dell’Istituto australiano di bioingegneria e nanotecnologia, prevedono che il vaccino sia disponibile per usi di emergenza sin da gennaio.

E la CSL produrrà “diversi milioni” di dosi dell’antigene prima ancora che siano completate le sperimentazioni umane, nella convinzione della sua approvazione attraverso le tre fasi del processo fino alla certificazione.

S-Spike è basato su una tecnologia detta ‘molecular clamp’, o ‘morsetto molecolare’ per neutralizzare le proprietà infettive del virus e ha il vantaggio di poter fungere da piattaforma che in futuro potrà essere ricalibrata per affrontare future pandemie.

Essendo basato su proteine, è considerato più sicuro da testare sulle persone, rispetto a formulazioni che usano virus vivo.

Solo pochi dei circa 180 vaccini in via di sviluppo nel mondo sono in corso di sperimentazione umana, il che pone S-Spike tra i più promettenti accanto ai candidati Usa, britannici e cinesi. (fonte ANSA)