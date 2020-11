Vaccino Astrazeneca efficace al 90%. Può essere conservato in frigo e costa 2 sterline

Il vaccino Astrazeneca è efficace al 90%: l’efficacia media è del 70%. Costerà 2 sterline a dose e può essere conservato in frigo.

Il vaccino sviluppato dall’Universiy of Oxford e AstraZeneca è efficace al 90%. Non ha gravi effetti collaterali, e può essere conservato in un normale frigorifero.

Lo ha annunciato AstraZeneca in base ai risultati preliminari precisando che costerà 2 sterline a dose. Cioè circa 2,25 euro.

L’efficacia del vaccino Astrazeneca

Gli studi hanno rilevato che il vaccino ha nove probabilità su dieci di funzionare quando somministrato inizialmente con mezza dose e dopo un mese una dose completa.

Il risultato scende al 62% quando a una persona, a distanza di un mese, vengono somministrate due dosi complete.

L’analisi combinata di entrambe le diverse posologie ha prodotto un’efficacia media del 70,4%, secondo quanto affermato dall’University of Oxford/AstraZeneca.

Il governo britannico ha già ordinato 100 milioni di dosi del vaccino messo a punto da Oxford, abbastanza per immunizzare 50 milioni di persone.

Il paragone con gli altri vaccini

I vaccini sviluppati negli USA da Pfizer e Moderna hanno mostrato una protezione del 95%, ma entrambi devono essere conservati tra – 75° C e – 20° C e costano circa £ 24 sterline in più per dose.

L’amministratore delegato di AstraZeneca, Pascal Soriot, CEO di AstraZeneca ha dichiarato che “è tappa importante nella lotta contro la pandemia. L’efficacia e la sicurezza di questo vaccino confermano che sarà altamente vantaggioso contro il Covid-19 e avrà un impatto immediato sull’attuale emergenza sanitaria”.

Soriot ha inoltre spiegato che “la semplice catena di distribuzione del vaccino e il nostro impegno senza scopo di lucro affinché ci sia un accesso ampio, equo e tempestivo significa che sarà conveniente e disponibile a livello globale, fornendo centinaia di milioni di dosi”.

L’University of Oxford/AstraZeneca ha dichiarato di non aver rilevato casi gravi di Covid-19 tra le 20.000 persone a cui è stato somministrato il vaccino in Brasile e nel Regno Unito.

Con l’approvazione delle autorità competenti sarà in grado di iniziare a distribuirlo entro la fine del 2020.

Andrew Pollard, direttore dell’Oxford Vaccine Group e capo dell’Oxford Vaccine Trial, ha affermato che è importante iniziare le vaccinazioni di massa il prima possibile.

“La cosa più importante per tornare alla normalità è utilizzare questi vaccini – tutti i vaccini che saranno disponibili – il prima possibile.

“Una volta che avremo protetto le persone più vulnerabili saremo in grado di iniziare a tornare alla normalità”, ha detto a Radio 4 Today della BBC. (Fonte: Daily Mail)