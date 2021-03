Vaccino AstraZeneca, Inghilterra va avanti e rilancia agli over 50. Solo 3 casi sospetti di trombosi

L’Inghilterra non solo non si ferma nella campagna vaccino anti Covid, a dispetto del caso AstraZeneca, ma rilancia e allarga da oggi la platea delle persone invitate a vaccinarsi a tutti gli over 50. Questo perché l’Inghilterra, che l’AstraZeneca lo produce, con il vaccino ha già la quasi totalità degli over 70, delle persone malate e vulnerabili, nonché una larga fetta di over 55.

La decisione è stata confermata dal ministro della Sanità, Matt Hancock: “Sono felice e determinato nessuno deve perdere la chance di proteggere se stesso e gli altri”. Con gli over 50 si arriverà a vaccinare un 99% di persone ritenute statisticamente a rischio di morte per Covid. Numeri non da poco per un paese che nei mesi passati era per numero di contagi tra i più alti d’Europa.

Vaccino AstraZeneca in Inghilterra, solo 3 trombosi sospette

Al momento sono tre i casi di trombosi cerebrale più rari individuati in Inghilterra fra oltre 11 milioni di persone sottoposte al vaccino AstraZeneca, “nessuno dei quali mortale”. Lo riporta la Bbc. Si tratta di casi analoghi ai 7 segnalati per primi in Norvegia e poi a quelli in Germania, la cui comparsa ha indotto l’effetto a catena della sospensione di AstraZeneca in diversi Paesi Ue, Italia inclusa.

Per gli esperti britannici la quota è talmente bassa nel Regno da suggerire “una coincidenza e non un rapporto di causa effetto”. Inoltre non supera la percentuale statistica di questi casi registrata normalmente nella popolazione non vaccinata.

Inghilterra va avanti con il vaccino, l’Ue chiede le dosi

“Dall’Ue abbiamo esportato dieci milioni di dosi” alla Gran Bretagna. “E’ il primo Paese per l’export dall’Ue”, senza contare che il Regno Unito produce il vaccino AstraZeneca. “Stiamo ancora aspettando che arrivino dosi dal Regno Unito in modo che ci sia reciprocità”. Questo quanto ha detto il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. Tradotto: noi vi abbiamo esportato milioni di dosi, ci aspettiamo che voi facciate lo stesso. Ma se poi AstraZeneca nei paesi Ue viene bloccato, a quale vaccino si riferisce?