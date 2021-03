In via precauzionale anche l”Olanda sospende fino al 28 marzo incluso l’utilizzo del vaccino anti-covid AstraZeneca in seguito alla segnalazione di “possibili effetti collaterali” segnalati in Danimarca e Norvegia. “Sulla base di nuove informazioni, l’Autorità olandese per i farmaci ha infatti consigliato, come misura precauzionale e in attesa di ulteriori indagini, di sospendere la somministrazione del vaccino AstraZeneca” contro Covid-19. Lo ha annunciato il ministero della Salute in un comunicato stampa.

I casi del vaccino AstraZeneca in Piemonte e in Sicilia

Il Piemonte ha sospeso un lotto di Astrazeneca dopo la morte di un docente che si era vaccinato a Biella. Intanto anche a Bologna si indaga sul decesso avvenuto dopo la prima dose del vaccino anti Covid. Oltre alla Procura bolognese, stanno indagando Catania, Trapani, Napoli, Siracusa e Bologna.

Azioni, quelle dell’Unità di crisi piemontese come quelle della magistratura, a scopo precauzionale. Ma che spingono Aifa (l’agenzia del farmaco) a rassicurare: “C’è un’ingiustificato allarme sulla sicurezza del vaccino”. La stessa Astrazeneca fornisce dati sull’affidabilità del siero che evidenziano “nessun aumento di rischio per embolia o trombosi“. Ormai però quella di Astrazeneca sta diventando una psicosi. Vaccinati che lamentano problemi di febbre, mal di testa, pressione alta. Per non arrivare ai casi più gravi. Intanto l’autopsia sul corpo dell’insegnante campana ha escluso correlazioni col vaccino. Si attende l’esito dell’autopsia sul militare morto in Sicilia.

Astrazeneca e i test sul vaccino anti Covid

In termini di qualità, “non ci sono problemi confermati relativi a qualsiasi lotto del nostro vaccino utilizzato in Europa o nel resto del mondo”. Lo afferma AstraZeneca. “Ulteriori test – precisa l’azienda – sono stati e vengono condotti da noi stessi e in modo indipendente dalle autorità sanitarie europee e nessuno di questi nuovi test ha mostrato motivo di preoccupazione”. Durante la produzione del vaccino vengono condotti “più di 60 test di qualità da AstraZeneca, dai suoi partner e da più di 20 laboratori di test indipendenti”.