Vaccino AstraZeneca under 60, Figliuolo valuta. Intanto superate le 20 milioni di dosi somministrate

Vaccino AstraZeneca anche agli under 60 sì o no? Si sta valutando, dice il Commissario per l’emergenza Covid generale Francesco Figliuolo. Mentre la campagna vaccinale procede spedita si guarda infatti agli under 60 che sono la prossima fascia di età da vaccinare. Le dosi di Pfizer non possono bastare per tutti al momento, quindi occorre puntare su AstraZeneca.

Vaccino AstraZeneca under 60, cosa ha detto Figliuolo

“Si sta valutando – ha detto Figliuolo – di estendere AstraZeneca alla “classe di età inferiore ai 60, questo sulla base degli studi. Ne sto parlando con Iss e con il Cts dell’Aifa”. “I vaccini vanno impiegati tutti – ha sottolineato Figliuolo – AstraZeneca è consigliato a determinate classi ma l’Ema dice che va bene per tutti. Ci sono effetti collaterali ma sono infinitesimali. Se non impieghiamo tutti i vaccini il ritmo della campagna non raggiunge gli obiettivi nei tempi prefigurati”.

“Vaccineremo a brevissimo gli atleti che devono andare a fare le olimpiadi, perché questo è un segno dell’Italia che riparte”, ha quindi concluso Figliuolo.

I numeri dei vaccini in Italia

Buone notizie intanto per l’Italia nel primo weekend di “semilibertà” dopo mesi di restrizioni. Per il secondo giorno consecutivo sono stati superati i 500 mila vaccini somministrati in 24 ore che portano a oltre 20 milioni le dosi inoculate dall’inizio della campagna vaccinale. Un’accelerazione importante che in soli tre giorni ha visto somministrare una quantità di dosi pari a quelle somministrate quasi nell’intero mese di gennaio.

Ad oggi nel Paese sono 6 milioni le persone completamente vaccinate, mentre altri 14 milioni hanno ricevuto la prima dose. A questi dati si aggiunge anche l’ennesimo calo di ricoveri, casi e vittime a causa del Covid. Ieri i nuovi positivi sono stati 12.965 con 226 morti e un tasso di positività (sui 378.202 test effettuati) che cala ancora al 3,4%.