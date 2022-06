L’Unione europea ha firmato un accordo con Bavarian Nordic per la fornitura di circa 110.000 dosi di vaccino contro il vaiolo delle scimmie. Lo hanno reso noto la Commissione Europea e l’azienda.

I vaccini saranno acquistati con fondi Ue e consegnati agli Stati membri, ha detto Stella Kyriakides, commissario europeo per la Salute.

Le dosi saranno consegnate in proporzione alla popolazione, a partire dagli Stati con i bisogni più urgenti.

Le consegne inizieranno immediatamente e saranno completate nei prossimi mesi, ha comunicato Bavarian Nordic.

Vaccino contro il vaiolo delle scimmie, l’azienda Bavarian Nordic rivede al rialzo i risultati finanziari

L’azienda ha alzato le previsioni sui risultati finanziari di quest’anno in seguito all’accordo con il blocco e altri accordi minori per la fornitura del vaccino.

Circa 900 casi di vaiolo delle scimmie sono stati segnalati in 19 Paesi dell’Unione europea e anche in Norvegia e in Islanda, che avranno diritto di ricevere le dosi nonostante non siano membri del blocco, ha aggiunto la Commissione.

Il vaccino prodotto dalla società biotecnologia danese Bavarian Nordic, noto come Imvanex in Europa e Jynneos negli Stati Uniti, è stato approvato contro il vaiolo.

Vaccino autorizzato contro il vaiolo, non specificamente contro il vaiolo delle scimmie

Il vaccino non è ancora autorizzato nell’Unione europea per l’uso contro il vaiolo delle scimmie, ha detto l’esecutivo Ue.

“Tuttavia, il vaccino contro il vaiolo protegge anche dal vaiolo delle scimmie, poiché questo virus è strettamente correlato al virus del vaiolo”, ha aggiunto la Commissione.

L’Agenzia europea per i medicinali è attualmente in trattative con Bavarian Nordic per approvare rapidamente il vaccino anche contro il vaiolo delle scimmie, ha detto la Commissione. Alcuni Stati membri, tra cui la Germania e la Spagna, hanno già provveduto a fare i loro ordini di vaccini contro il vaiolo delle scimmie.

Primo utilizzo del bilancio Ue per il programma Ee4 Health

Questa è la prima volta che il bilancio dell’Ue viene utilizzato con il programma Ee4 Health per acquistare direttamente vaccini per gli Stati membri.

Sulla base del maggior numero di casi, le consegne inizieranno già entro fine mese per gli Stati membri prioritari, che hanno concesso esenzioni nazionali per il vaccino, viene spiegato.

Dal 18 maggio sono stati segnalati circa 900 casi di vaiolo delle scimmie in 19 Stati membri dell’Ue, Norvegia e Islanda.