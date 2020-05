ROMA – Che non si possa attendere il vaccino per ripartire ma che si debba imparare a convivere con il coronavirus lo dicono ormai non solo infettivologi e virologi ma anche politici.

E su questa linea vanno le sperimentazione dei possibili vaccini: quello messo a punto dall’azienda Takis di Pomezia e testato nel laboratorio di Virologia dell’istituto Spallanzani ha risultati non ottimali, quello sperimentato ad Oxford e messo a punto anche grazie ad una altra azienda di Pomezia, la Irbm, ha visto i macachi ammalarsi, mentre quello dell’americana Moderna ha sì superato i primi test, ma su un campione troppo ridotto per essere significativo.

Il candidato vaccino avrebbe finora dimostrato di essere ben tollerato, a parte un po’ di rossore dove viene iniettato e alcuni sintomi sistemici in tre pazienti trattati con la dose più alta, ha spiegato l’azienda. Ma il professore di biologia Enrico Bucci ha spiegato a Repubblica che anche quei dati sono da prendere con le molle:

“Moderna ha detto di aver concluso la Fase 1 della sperimentazione. Hanno visto che solo uno dei 45 volontari ha presentato un eritema, quindi il loro vaccino non sarebbe tossico. Hanno trovato anticorpi in tutti e 45, in misura persino maggiore rispetto a quelli presenti nel sangue di chi è convalescente dal Covid 19. Non solo: in 8 volontari sono andati a cercare gli “anticorpi neutralizzanti”, cioè quelli che danno effettivamente l’immunità contro il coronavirus. E li hanno trovati in tutti e otto”.

Ma, sottolinea Bucci, “otto persone sono troppo poche. Ora Moderna inizierà una nuova sperimentazione su centinaia di persone. Avremo i risultati tra metà autunno e fine anno. Solo allora potremo dire se ha funzionato”.

Nel frattempo le scimmie sottoposte ai test del vaccino messo a punto ad Oxford grazie ai fondi del governo britannico e alla collaborazione dell‘azienda di Pomezia Irbm e il colosso britannico AstraZaneca si sono ammalati.

Stesso discorso per il vaccino prodotto dalla Takis, sempre di Pomezia. Secondo l’istituto Spallanzani che lo sta testando “non è ancora possibile giungere a conclusioni di qualunque natura sull’efficacia” del candidato vaccino. (Fonti: Repubblica, Ansa, Daily Mail, NextQuotidiano)