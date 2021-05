Vaccino Covid agli under 16: Pfizer può partire a giugno per la fascia 12-15, e a settembre forse bambini 3-12 (Foto d’archivio Ansa)

Vaccino Covid per bambini e ragazzi Under 16. Sembra ancora lontano, ma forse non lo è così tanto. Addirittura sembra che Pfizer abbia già testato i sieri destinati alla fascia di età 12-15 anni. Se verrà approvata dalle agenzie del farmaco, potrebbe essere inoculata già da giugno.

Non solo, perché la casa farmaceutica ha anche annunciato che sta per cominciare i test per la fascia 3-12 anni. E, se tutto dovesse andare bene (autorizzazioni comprese), la somministrazione potrebbe ottimisticamente incominciare a settembre.

Data la delicatezza del tema e delle fasce coinvolte (e delle ansie dei genitori), è bene usare il condizionale e specificare che non c’è ancora niente di certo.

Vaccino Pfizer per bambini e ragazzi: studio fino ai neonati

“A breve partirà uno studio” per la somministrazione del vaccino anti Covid di Pfizer “nella fascia di età 5-11 anni, subito dopo dai 2 ai 5 anni e infine da 6 mesi a 2 anni. Quindi c’è un piano di sviluppo per arrivare a poterli somministrare fino a 6 mesi di vita. I risultati per le fasce dei più piccoli li avremo entro un anno”. Lo ha spiegato Valentina Marino, direttore medico Pfizer Italia a ‘Che giorno è’, su Rai Radio 1, all’indomani dell’avvio della revisione dei dati, da parte dell’Agenzia Europea dei Medicinali (Ema), per approvare il vaccino Pfizer nella fascia 12-15 anni. I possibili effetti collaterali nella fascia 12-15 anni ha precisato, “sono sovrapponibili a quelli della fascia 16-25 anni, febbre dolore al sito di iniezione, dolori articolari”.

Pfizer chiede l’autorizzazione al vaccino per bambini negli Usa

La Pfizer prevede di chiedere negli Stati Uniti l’autorizzazione del suo vaccino anti Covid-19 per i bambini tra i 3 e i 12 anni di età. L’azienda è la prima, fra quelle produttrici dei vaccini contro il virus SarsCov2, a voler chiedere un’autorizzazione per questa fascia d’età. E intende presentare in settembre la richiesta all’ente americano per il controllo sui farmaci, la Food and drug administration (Fda). Lo ha annunciato l’amministratore delegato Albert Bourla.

Sono intanto attesi fra luglio e agosto i dati relativi all’efficacia e alla sicurezza del vaccino per le donne in gravidanza. E la prossima settimana si attende dalla Fda il disco verde all’uso del vaccino per gli adolescenti tra i 12-15 anni.