Vaccino Covid ai bambini tra 5 e 11 anni, dopo la decisione dell’Ema può arrivare anche in Italia

Palù dice che non si esclude l’obbligo vaccinale Covid per i bambini tra 5-11 anni. “Tra oggi e domani – dice il presidente dell’Agenzia italiana del farmaco Giorgio Palù – è possibile che Ema anticipi rispetto a fine novembre” la decisione sul vaccino per la fascia 5-11 anni e se l’autorità regolatoria europea si esprime tra oggi, domani o dopodomani “penso sia molto verosimile” avere il via libera in Italia lunedì prossimo.

Le parole di Giorgio Palù

Intervistato da SkyTg24, Giorgio Palù, ha così risposto a una domanda sulla data per l’ok al vaccino per i più piccoli, inizialmente indicata dall’Ema per il 29 novembre prossimo. Per i bambini, spiega Palù, il quadro sta cambiando e “il rischio dell’infezione sta diventando molto superiore al rischio del vaccino”.

“Guardando i numeri, c’è una crescita del contagio ma non è un contagio ad andamento esponenziale come era l’anno scorso ma ad andamento lineare. Alcune Regioni stanno superando la soglia critica di ricoveri in area medica e rianimazione ed ecco perché dobbiamo guardare con molta attenzione all’evolversi della pandemia”.

Le parole del presidente del Comitato tecnico scientifico Silvio Brusaferro

“Tutti i vaccini, compresi quelli per i bambini, superano test e valutazioni molto rigorose. Non sono prodotti sperimentali, sono vaccini sicuri ed efficaci. I vaccini si stanno dimostrando estremamente efficaci nel prevenire la malattia grave. La protezione nei confronti di ricovero e decesso resta superiore al 90%”. Tra i Paesi che negli ultimi giorni hanno iniziato a vaccinare i bambini tra i 5 e gli 11 anni per combattere la quarta ondata della pandemia c’è Israele”.

continua su: https://www.fanpage.it/attualita/palu-dice-che-non-si-esclude-lobbligo-vaccinale-covid-per-i-bambini-tra-5-11-anni/

https://www.fanpage.it/