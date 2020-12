Oggi, 27 dicembre, è il V-Day: parte ufficialmente la campagna di vaccinazione europea contro il Covid. Alle ore 7.20 all’ospedale Spallanzani di Roma sono stati vaccinati i primi tre italiani: la professoressa Maria Rosaria Capobianchi, l’infermiera Claudia Alivernini e l’operatore sociosanitario Omar Altobelli.

“Lo dico con il cuore vaccinatevi – ha detto l’infermiera – Ho la consapevolezza che oggi sia un giorno importante e decisivo. La scienza e la medicina sono le uniche cose che ci permetteranno di uscire da questo virus”.

Capobianchi, la biologa che ha isolato il virus prima vaccinata

“Mi sento benissimo”, ha assicurato Maria Rosaria Capobianchi, direttrice del Laboratorio di virologia dello Spallanzani che a febbraio 2020 ha isolato per la prima volta il Sars-CoV-2.

Prima vaccinata in Italia Capobianchi testimonia che “la scelta è stata abbastanza naturale. Mi sono offerta di essere vaccinata e sono stata scelta fra i primi come simbolo per dire di fidarsi e credere in questa scelta credo sia un esempio per gli altri operatori sanitari ma anche per tutta la popolazione”.

“Dobbiamo fidarci della scienza – ha aggiunto – non possiamo tirarci fuori. Le scelte fatte sono ponderate e prese sulla base di valutazioni scientifiche”.

V-Day, Conte: “Oggi l’Italia si risveglia”

“Oggi l’Italia si risveglia #Vaccineday”, festeggia il presidente del Consiglio Giuseppe Conte su Twitter. “Questa data ci rimarrà per sempre impressa. Partiamo dagli operatori sanitari e dalle fasce più fragili per poi estendere a tutta la popolazione la possibilità di conseguire l’immunità e sconfiggere definitivamente questo virus”.

“E’ una giornata che aspettavamo a tempo”, gli fa eco il ministro della Salute Roberto Speranza che invita alla prudenza. “Arriva la luce ma bisogna resistere ancora alcuni mesi. Non è finita ancora e serve sempre il rispetto delle regole”.

“Oggi è una giornata di speranza, ma ci aspettano ancora mesi di una dura battaglia”, ha detto il leader del Pd e presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. “Oggi è l’inizio di una fase nuova – ha aggiunto – ma sarà lunga per ottenere dei risultati, perché andranno vaccinate milioni di persone. Serve una campagna di massa che arriverà alle persone tra qualche mese”.

V-Day, prime dosi in tutta Europa

Le prime dosi di vaccino Pfizer-BioNTech consegnate a tutti i Paesi europei oggi per il vaccino day sono in numero “simbolico”. La distribuzione vera e propria – fa sapere il ministero della Salute in una nota – partirà dalla settimana che inizia il 28 dicembre e all’Italia arriveranno circa 470mila dosi ogni settimana.

Oggi scatta il Vaccine-day anche in tutte le Regioni d’Italia, negli ospedali scelti dal programma di vaccinazione varato dal governo.

V-Day, in Europa il premier ceco tra i primi vaccinati

Tra i primissimi a ricevere il vaccino contro il Covid in Europa c’è anche il premier ceco Andrej Babis .

Con lui questa mattina a Praga è stato vaccinato anche il 95enne Emilie Repikova. E’ attesa a breve anche in Spagna l’inizio ella somministrazione presso una residenza per anziani a Guadalajara in Castilla-La Mancha.

Si comincerà nelle prossime ore in Francia, mentre la campagna è già parzialmente partita in Germania con la prima somministrazione ieri ad una donna di 101 anni, Edith Kwoizalla, in una casa di riposo in Sassonia-Anhal. (Fonte: Ansa).