Vaccino Covid Johnson&Johnson, la Fda Usa: “Forte protezione contro il coronavirus e riduzione del contagio”

Il vaccino anti-Covid monodose della Johnson&Johnson “fornisce una protezione forte contro il virus e può ridurre il contagio dalle persone vaccinate”.

Aggiornamento ore 17:40

Lo afferma la Food and Drug Administration in una nuova analisi postata online e riportata dai media americani. Il vaccino ha dimostrato il 72% di efficacia negli Usa e il 64% in Sudafrica.

Usa: “Distribuiremo 3-4 milioni di dosi di vaccino Johnson&Johnson”

E così gli Stati Uniti sono pronti a distribuire da 3 a 4 milioni di dosi del vaccino di Johnson&Johnson la prossima settimana: l’annuncio è stato dato durante il briefing della task force anti-Covid della Casa Bianca.

Negli Usa in arrivo 240 milioni di dosi dei vaccini Pfizer, Moderna e Johnson&Johnson

Le case farmaceutiche Pfizer, Moderna e Johnson&Johnson (J&J) si sono impegnate a consegnare negli Stati Uniti un totale di 240 milioni di dosi di vaccino anti-Covid entro fine marzo.

Secondo quanto riporta la Cnn, Pfizer e Moderna – i cui vaccini sono ad oggi gli unici ad essere stati autorizzati nel Paese – ne produrranno 220 milioni, mentre le restanti 20 milioni di dosi arriveranno dalla Johnson & Johnson.

Un quarto vaccino potrebbe essere disponibile negli Stati Uniti ad aprile, quando anche AstraZeneca dovrebbe ricevere l’autorizzazione dalla Fda.