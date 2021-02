Vaccino Covid, una singola dose dello Pfizer blocca le infezioni asintomatiche del 75%

Una singola dose di vaccino Covid della Pfizer è in grado di bloccare il 75% delle infezioni asintomatiche: è quanto emerge da uno studio della Cambridge University sul personale sanitario del Servizio Sanitario Nazionale britannico.

Lo studio: una sola dose del vaccino Pfizer blocca infezioni asintomatiche

Lo screening dello staff dell’Addenbrooke Hospital di Cambridge ha mostrato che il numero di persone risultate positive al test, dopo la vaccinazione in 12 giorni è sceso dallo 0,8% allo 0,2%.

I risultati definiti “molto impressionanti” sono un ulteriore segnale che ritardando la seconda dose nel tentativo di ottenere rapidamente una copertura più ampia, nel Regno Unito ha ripagato.

Frenare le infezioni asintomatiche è fondamentale per impedire che aumentino i focolai in modo inconsapevole: le persone che non hanno sintomi hanno meno probabilità di sottoporsi ad autoisolamento.

Efficacia di una sola dose del vaccino Pfizer: gli studi precedenti

Numerosi studi avevano già indicato che una singola dose del vaccino Pfizer preveniva malattie gravi e decessi, ma non era chiaro in che misura bloccasse la diffusione asintomatica.

La ricerca ha inoltre indicato che il vaccino dell’Oxford University blocca più del 60% dei casi asintomatici.

Jonathan Ball, virologo molecolare presso l’University of Nottingham, ha dichiarato: “Vedere una simile riduzione dei tassi di infezione dopo una singola dose del vaccino Pfizer è davvero impressionante e mostra che la vaccinazione offre una concreta via d’uscita dalle attuali restrizioni e un futuro molto più luminoso”.