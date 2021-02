Vaccino una sola dose? Via inglese per la variante inglese. Usa: 500 mila morti, più di tre guerre (Foto Ansa)

Vaccino mancano dosi (al momento manca anche l’organizzazione per inocularle tutte qualora ci fossero tutte quelle necessarie). Al contagio mancano barriere tali da fermarlo. Allora vaccinare è l’unica. Ma come si fa a vaccinare se mancano dosi? In Gran Bretagna l’hanno fatto, in Italia ci si sta pensando. La soluzione: una dose invece di due, insomma la via inglese per la variante inglese.

Soluzione davvero o arrangiarsi incrociando le dita?

La risposta precisa a questa domanda al momento non c’è. Ci fosse, sarebbe facile scegliere. Resta fermo che i produttori dei vaccini hanno detto e continuano a dire che per una piena efficacia dei loro vaccini ci vogliono due dosi e non una. Distanziate le due dosi l’una dall’altra nei tempi indicati. Ma al tempo stesso si sta osservando come dopo la prima dose la protezione dal contagio sia registrata in percentuale inferiore alla doppia dose eppure alta. Alta quanto? Sessanta, settanta per cento, forse più.

Basta? Sufficiente? La scelta della Gran Bretagna è stata politica prima ancora che sanitaria. Azzardo voluto e calcolato quello della Gran Bretagna, ma pur sempre azzardo: vaccinare più persone possibili con una dose, raddoppiare così le persone vaccinate con le dosi disponibili. E contare, un po’ sperare e un po’ scommettere che una dose basti a immunizzare quel che basta. E là dove l’effetto di una dose non arriva, accontentarsi…La scelta del meglio che è nemico del bene quella inglese.

Italia, vaccino solo sei per cento degli ottantenni

In Italia la vaccinazione, appena uscita dal circuito di relativa facile organizzazione (sanitari, ospedali, Rsa, medici) procede a passo molto lento. Solo il 6 per cento degli ottantenni finora vaccinati, siamo su questo parametro ultimi in Europa. Solo ora si delinea un vero piano per vaccinare in grandi quantità: caserme, parcheggi, studi medici, farmacie. Per quasi due mesi vaccinazioni di fatto al ritmo lento usuale della nostra Pubblica Amministrazione. Mancano dosi e si va lenti, quindi anche da noi si sta pensando ad una dose invece di due.

Usa: mezzo milione di morti di Covid

Nel viverci dentro la pandemia non è difficile perderne le reali dimensioni, ecco una misura del reale che viene dagli Usa: 500 mila morti di Covid. Più dei caduti americani nella Prima e Seconda guerra mondiale e nel Vietnam. Età media della popolazione abbassata di quasi un anno e mezzo. E tutto in un solo anno di Covid.