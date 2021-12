Vaccino in Germania, quarta dose subito, a Biontech-Pfizer (80 milioni di dosi) si aggiungeranno Novavax e Valneva

Qurta dose per contrastare la variante Omicron, la Germania è pronta al nuovo giro di vaccino.

Lo ha annunciato nel corso di una conferenza stampa il ministro della Sanità tedesco Karl Lauterbach. E, riferisce Giampaolo Scacchi, ha aggiunto di avere ordinato 80 milioni di dosi del vaccino Biontech-Pfizer in grado di proteggere dalla variante Omicron. Entro maggio dovrebbero arrivare in Germania.

Il Paese ha inoltre ordinato 4 milioni di dosi del vaccino Novavax, appena approvato. Arriverà a gennaio – considerato più accettabile dai no vax. E 11 milioni di dosi del nuovo vaccino Valneva, in attesa dell’autorizzazione.

Una aggressiva campagna di vaccino “booster” è la difesa più importante della Germania nella lotta contro Omicron”

“Il livello di protezione contro i sintomi gravi del COVID-19 dopo un vaccino di richiamo è molto alto. Direi che va ben oltre il 90%”, ha detto il ministro.

Secondo Lothar Wieler, presidente del Robert Koch Institute (RKI) nel giro di tre settimane Omicron diventerà la variante più diffusa in Germania.

“Le feste di Natale non devono trasformarsi nella scintilla che fa esplodere l’ondata della variante Omicron”, ha dichiarato in conferenza stampa, sottolineando che l’attuale calo dei contagi nel Paese non deve essere motivo di rilassamento.

In Germania, un’ondata di infezioni causate dalla variante Delta, ancora dominante, sta lentamente calando ma le autorità sostengono che il livello dei casi è ancora troppo alto.

Lauterbach ha chiesto che i centri di vaccinazione siano tenuti aperti durante il periodo delle vacanze, dicendo che ciò rappresenta un'”opportunità unica” per stare al passo con i casi.

Il vaccino Moderna è attualmente il cardine della campagna di richiamo ma la Germania sta utilizzando anche il vaccino BioNTech-Pfizer.

Attualmente il 70,5% della popolazione tedesca – 83 milioni di persone – ha ricevuto un primo ciclo completo di vaccinazione, una cifra che non ha soddisfatto le autorità che punta a un minimo del 75%.

Il 33,6% ha ricevuto il booster. Un numero che sta crescendo rapidamente, La scorsa settimana c’è stata una media di 1,1 milioni di vaccinazioni al giorno.