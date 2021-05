Vaccino, in Italia oltre un milione e mezzo gli over 70 senza prima dose: il report Regione per Regione (foto ANSA)

Sono oltre un milione e mezzo gli over 70 che non hanno ancora ricevuto la prima dose del vaccino anti covid. E’ quanto emerge dal report settimanale del governo appena pubblicato in base al quale ci sono 437.933 ultra ottantenni e 1.095.267 di italiani tra i 70 e i 79 anni in attesa della prima dose. Dei 4.539.298 over 80 sono invece stati vaccinati con entrambe le dosi l’81,34% (3.692.118), percentuale che scende al 32,30% tra i 70 e i 79 anni: dei 6.014.217 di appartenenti a questa fascia ne sono stati vaccinati 1.942.682.

Vaccino agli Over 80, numeri Regione per Regione

In base al report, la Regione che è più indietro sugli over 80 è la Sicilia, che ha vaccinato il 62,29% degli appartenenti a questa fascia mentre l’Emilia Romagna è l’unica regione che ha vaccinato oltre il 90% degli ultraottantenni (90,93%), seguita da Toscana (85,36%), Lombardia (86,26%) e Veneto (85,34%). La sola prima dose è stata invece somministrata al 90,35% degli oltre 4,5 milioni di over 80, con 12 regioni sopra il 90% della popolazione in questa fascia e il Veneto che ha coperto il 99,36%.

Vaccino agli Over 70, numeri Regione per Regione

Nella fascia 70-79, invece, la Regione più indietro è l’Umbria, che ha vaccinato il 16,74%, e altre 7 sono sotto la media nazionale: Emilia Romagna (29,81%), Friuli Venezia Giulia (20,30%), Molise (26,70%), provincia di Bolzano (25,41%) e provincia di Trento (26,83%), Piemonte (27,84%), Sardegna (22,53%) e Toscana (27,27%). La prima dose, infine, è stata somministrata all’81,79% degli appartenenti a questa fascia.

Vaccino, 61mila sanitari non hanno ricevuto alcuna dose

Tra il personale sanitario, il 96,84% ha ricevuto almeno una dose di vaccino (1.863.543), l’84,32% anche la seconda (1.622.744). Il 3,16% non ha ricevuto alcuna dose (60.890). Riguardo al personale scolastico, l’80,85% ha ricevuto almeno una dose (1.175.429), il 38,18% anche la seconda (555.135) e 19,15% non ha ricevuto alcuna dose (278.420). Inoltre, soltanto l’1,59% degli ospiti delle Rsa in Italia finora non ha ancora ricevuto alcuna dose di vaccino (in tutto 6.120). E’ quanto emerge dal report settimanale della struttura Commissariale per l’Emergenza. Il 98,41% ha ricevuto almeno una dose di vaccino (379.819), mentre l’83,59% anche la seconda (322.616).