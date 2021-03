Il vaccino per l’influenza potrebbe dare una protezione anche contro il Covid, diminuendo la probabilità di infezione. Lo afferma uno studio condotto nel Michigan pubblicato dall’American Journal of Infection Control, da cui è emersa una riduzione del rischio del 25%.

Vaccino influenza protegge dal Covid? Lo studio

Nella ricerca sono stati analizzati i dati di 27mila pazienti testati per il Covid entro luglio 2020. All’interno del campione è risultato positivo il 4% di chi aveva fatto il vaccino per l’influenza nell’anno precedente, mentre in chi non era vaccinato la percentuale è risultata del 4,9%.

Tenuto conto di tutti i possibili fattori confondenti, concludono gli autori, il rischio è risultato quindi inferiore del 25%. Inoltre i positivi che erano vaccinati per l’influenza hanno mostrato un rischio minore di avere la malattia in forma grave. Il meccanismo alla base del fenomeno potrebbe essere la cosiddetta ‘immunità eterologa‘, notata in precedenza in altre situazioni, per cui il vaccino ‘allena’ il sistema immunitario a reagire anche ad altri patogeni.

“E’ possibile che i pazienti che si vaccinano per l’influenza siano anche persone più propense a rispettare il distanziamento e a seguire le indicazioni del Cdc – spiega Marion Hofmann Bowman dell’università del Michigan -. Tuttavia è anche plausibile che ci sia un effetto biologico diretto del vaccino sul sistema immunitario che è rilevante per la lotta al virus Sars-CoV-2”.