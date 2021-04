La seconda dose del vaccino anti Covid di Moderna e Pfizer BioNTech non deve essere somministrata oltre 42 giorni dopo la prima dose: è quanto dice l’Aifa, l’Agenzia del farmaco italiana.

Vaccino Moderna e Pfizer, le indicazioni sulla seconda dose

L’intervallo “ottimale tra le dosi è, rispettivamente, di 21 giorni per il vaccino Comirnaty di Pfizer-BioNTech e di 28 giorni per il vaccino Covid-19 di Moderna. Qualora tuttavia si rendesse necessario dilazionare di alcuni giorni la seconda dose, non è possibile superare in ogni caso l’intervallo di 42 giorni per entrambi i vaccini a mRNA” (o Rna messaggero), afferma la Commissione tecnico-scientifica dell’Aifa nel parere allegato alla nuova circolare del ministero della Salute sulla Vaccinazione anti Sars-CoV-2.

“Si ribadisce che per ottenere una protezione ottimale è necessario completare il ciclo di vaccinazione con la seconda dose”, sottolinea Aifa.

Il parere dell’Aifa

Il parere della Cts è allegato alla circolare “Vaccinazione anti Sars-CoV2/Covid-19. Estensione dell’intervallo tra le due dosi dei vaccini a mRNA” firmata dal direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, e trasmessa ad enti, associazioni e Regioni.

Nel parere, “valutata la richiesta pervenuta dal commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 in merito alla possibilità di estendere l’intervallo temporale tra la prima e la seconda somministrazione dei vaccini a mRNA – si legge – la Cts ribadisce che l’intervallo ottimale tra le dosi è, rispettivamente, di 21 giorni per il vaccino Comirnaty di Pfizer e di 28 giorni per il vaccino Covid-19 di Moderna (come indicato nei rispettivi Riassunti delle caratteristiche del prodotto RCP)”.

Seconda dose vaccino Moderna e Pfizer “mai oltre 42 giorni dopo”

Qualora tuttavia si rendesse necessario dilazionare di alcuni giorni la seconda dose, la Commissione precisa che, “in accordo con quanto scritto in RCP e con quanto già dichiarato dall’Organizzazione mondiale della sanità, non è possibile superare in ogni caso l’intervallo di 42 giorni per entrambi i vaccini a mRNA”.