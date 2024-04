Il primo vaccino “personalizzato” a base di mRNA contro la forma più mortale di cancro della pelle, il melanoma è in corso di sperimentazione in Gran Bretagna. Il vaccino, mRNA-4157 (V940), utilizza la stessa tecnologia degli attuali vaccini Covid. È progettato per aiutare il suo sistema immunitario a riconoscere ed eliminare eventuali cellule cancerose rimanenti.

I medici dell’University College London Hospitals (UCLH) lo stanno somministrando insieme a un altro farmaco, pembrolizumab o Keytruda, che aiuta anche il sistema immunitario a uccidere le cellule tumorali, scrive Michelle Roberts della BBC. Il trattamento combinato è realizzato da Moderna e Merck Sharp and Dohme (MSD).

Il vaccino è personalizzato, ovvero la sua composizione viene modificata per adattarsi al singolo paziente.

È stato creato per corrispondere alla firma genetica unica del tumore del paziente e funziona istruendo l’organismo a produrre proteine ​​o anticorpi che attaccano marcatori o antigeni presenti solo su quelle cellule tumorali.

La dottoressa Heather Shaw, ricercatrice dell’UCLH, ha affermato che il vaccino ha il potenziale per curare le persone con melanoma ed è in fase di sperimentazione su altri tumori: tumori del polmone, della vescica e dei reni.

“Questa è una delle cose più emozionanti che abbiamo visto da molto tempo”, ha detto”.

La parte britannica della sperimentazione internazionale mira a reclutare almeno 60-70 pazienti in otto centri, tra cui Londra, Manchester, Edimburgo e Leeds.

I pazienti sottoposti allo studio devono aver subito la rimozione chirurgica del melanoma ad alto rischio nelle ultime 12 settimane per garantire il miglior risultato.

Steve Young è in cura a Londra. Parlando al programma BBC Radio 4 Today, ha detto: “[Il processo] mi ha dato la possibilità di sentire che stavo davvero facendo qualcosa per combattere un potenziale nemico invisibile.

“Le scansioni hanno mostrato che ero radiologicamente pulito, ovviamente c’è ancora la possibilità che avessi cellule tumorali che fluttuavano in giro senza essere rilevate.

“Quindi, piuttosto che semplicemente sedermi lì e aspettare e sperare che non tornasse mai più, ho avuto la possibilità di essere coinvolto nell’indossare dei guantoni da boxe e farcela.”

I segni comuni di melanoma da verificare, scrive Michelle Roberts, includono:un nuovo neo anormale

un neo esistente che sembra crescere o cambiare

una modifica a una zona precedente della pelle normale

Il cambiamento nell’aspetto di un neo può essere un segno di melanoma

La lista di controllo ABCDE può aiutare a identificare se un neo è anormale:

A – asimmetrico (il neo ha una forma irregolare?)

B – bordo (i bordi sono sfocati o frastagliati?)

C – colore (è un colore non uniforme con sfumature e toni diversi?)

D – diametro (il neo è più grande degli altri?)

E – in evoluzione (sta cambiando, ad esempio inizia a prudere, sanguinare o diventare croccante?)

Questi cambiamenti non saranno sempre un cancro, ma è importante farsi controllare, conclude.

Quanto prima viene rilevato un melanoma, tanto più facile è trattarlo e maggiori sono le probabilità che il trattamento abbia successo.

I dati di uno studio di fase II, pubblicati a dicembre, hanno rilevato che le persone con melanomi gravi ad alto rischio che hanno ricevuto il vaccino insieme all’immunoterapia Keytruda avevano quasi la metà (49%) di probabilità di morire o di recidiva di cancro dopo tre anni rispetto a quelli che lo erano. dato solo il farmaco.