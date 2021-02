Vaccino over 80, come prenotare Regione per Regione: numeri di telefono e convocazioni Asl (Foto Ansa)

In quasi tutte le Regioni sono partite le prenotazioni per il vaccino anti Covid per gli over 80: vediamo come prenotare Regione per Regione. Ci sono due tipologie, in alcune Regioni saranno direttamente le Asl o i medici di base a contattare gli over 80 per fare il vaccino. In altre Regioni invece occorre prenotarsi telefonando oppure recandosi in farmacia.

Vaccino over 80, come prenotarsi Regione per Regione

Vediamo le Regioni in cui occorre la prenotazione per il vaccino per gli over 80. Quali sono i numeri di telefono, le piattaforme online e gli sportelli dedicati, come fare per prenotare il vaccino.

Prenotare il vaccino in Abruzzo

In Abruzzo c’è la piattaforma online su cui ultraottantenni e categorie fragili possono manifestare la volontà di vaccinarsi. Chi si iscrive, viene poi contatto dalla ASL. Chi non ha la possibilità di utilizzare la piattaforma online, può telefonare ai seguenti numeri: 0859218691, 0859218692.

Prenotare il vaccino in Campania

In Campania c’è una piattaforma online per le prenotazioni del vaccino a cui si accede inserendo codice fiscale e numero della tessera sanitaria. In seguito l’ASL contatterà gli over 80, a partire dal 13 febbraio.

Prenotare il vaccino in Emilia-Romagna

Prenotazioni tramite Centri Unici di Prenotazione (Cup), farmacie, Usl di appartenenza, online attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse), l’App ER Salute, il CupWeb. E’ necessario fornire i dati anagrafici e il codice fiscale. Apertura prenotazioni: il 15 febbraio per i nati entro il 1936, dal primo marzo per i nati fra il 1937 e il 1941.

Prenotare il vaccino nel Lazio

Prenotazioni partite il primo febbraio. Si utilizza una piattaforma online sul sito della Regione, in cui va inserito il codice fiscale. Disponibile un numero per l’assistenza alle prenotazioni e per le eventuali disdette: 06-164161841. Le persone con particolari patologie possono invece chiamare il numero verde 800 118 800 per prenotare la vaccinazione a domicilio.

Prenotare il vaccino in Liguria

E’ possibile prenotarsi a partire da da martedì 16 febbraio attraverso un numero verde dedicato: 800 938818. Altrimenti agli sportelli Cup, ASL e aziende ospedaliere, medici di base, farmacie, oppure tramite una piattaforma informatica accessibile direttamente dal sito di Regione Liguria.

Prenotare il vaccino in Friuli

Prenotazioni aperte dal 10 febbraio. E’ necessario prenotare tramite il CUP delle Aziende Sanitarie e delle farmacie, oppure tramite il Call center al numero unico 0434-223522. Chi non è in grado di muoversi verrà contattato dalla ASL e vaccinato a domicilio.

Prenotare il vaccino in Lombardia

Prenotazioni online dal 15 febbraio. E’ necessario inserire il numero della tessera sanitaria e un numero di telefono. Ci si può anche rivolgere alle farmacie o al medico di base, che inseriranno la prenotazione nel sistema. A disposizione c’è un numero verde per le informazioni (800 894 545).

Prenotare il vaccino nelle Marche

Prenotazioni aperte dal 12 febbraio. Si prenota attraverso una piattaforma online dedicata, oppure telefonando al numero verde 800.00.99.66. Necessari tessera sanitaria, codice fiscale, CAP di residenza o domicilio.

Prenotare il vaccino in Molise

Prenotazioni aperte dal 10 febbraio attraverso piattaforma online. E’ anche possibile prenotare tramite il numero 800329500 da telefono fisso o al numero 0865-724242 da cellulare.

Prenotare il vaccino in Puglia

Prenotazioni dall’11 febbraio contattando il Cup della propria ASL oppure presso le farmacie abilitate (elenco disponibile sul portale della Regione).

Prenotare il vaccino in Sicilia

Prenotazioni aperte dall’8 febbraio, tramite piattaforma telematica sul portale che la Regione ha dedicato al Coronavirus oppure call center, numero verde 800.009.966.

Prenotare il vaccino in Trentino Alto Adige

Nella Provincia di Trento prenotazioni aperte dal primo febbraio tramite il servizio online dell’azienda sanitaria provinciale. Per informazioni e aiuto c’è il numero verde 800 867 388. Nella Provincia di Bolzano organizzano la campagna i comprensori sanitari, che vanno contattati telefonicamente.

Prenotare il vaccino in Umbria

Prenotazioni aperte dal 12 febbraio ma solo per i nati nel 1940 e o nel gennaio del 1941. Per tutti gli altri over 80, prenotazioni dal 25 febbraio tramite: portale web dedicato, farmacie, numero verde dedicato 800.192.835.

Prenotare il vaccino in Valle d’Aosta

Vaccinazioni al via l’8 febbraio, per prenotare occorre chiamare il numero 0165-546222.

Le Regioni in cui chiama la Asl

Per queste Regioni saranno le Asl o i medici di base a contattare direttamente gli over 80 per il vaccino, ma ci sono diverse procedure