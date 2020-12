Vaccino Pfizer efficace già dopo 10 giorni. Ma stop somministrazione in Gran Bretagna per gli allergici cronici

Vaccino Pfizer sicuro, lo certificano anche le autorità americane, ed efficace già entro dieci giorni dalla prima dose somministrata.

Il vaccino funziona bene con tutti, a prescindere da peso, età, etnia: solo per le persone con problemi allergici significativi si deve procedere con cautela.

Tanto è vero che in Gran Bretagna l’autorità nazionale di controllo sui farmaci (Mhra) ha raccomandato oggi di non sottoporre a vaccinazione anti Covid chi abbia alle spalle una storia di “significative” reazioni allergiche.

Powis ha inoltre assicurato che i due sanitari dell’Nhs andati incontro ieri a reazioni di questo tipo dopo la vaccinazione anti Covid non sono in gravi condizioni e “stanno entrambi riprendendosi bene”.

Vaccino Pfizer efficace dopo 10 giorni da prima dose

Prima luce verde dall’Autorità per i farmaci statunitense Fda al vaccino anti-Covid della Pfizer-BionTech. Il prodotto è efficace e sicuro, ha rilevato l’agenzia in un rapporto postato online (l’ok ufficiale è previsto in settimana).

Secondo la Federazione internazionale delle aziende e associazioni farmaceutiche (Ifpma), si potrebbe cominciare a vedere l’effetto dell’immunità di gregge già nell’estate del 2021.

Il rapporto della Fda sottolinea che il vaccino Pfizer è molto “efficace” nel prevenire Covid-19 e incontri i criteri necessari sul fronte della sicurezza, non sollevando particolari preoccupazioni.

Il mese scorso Pfizer e BioNtech avevano annunciato che il loro vaccino ha un’efficacia al 95% dopo due dosi amministrate a distanza di tre settimane. La nuova analisi della Fda mostrerebbe come la protezione parta molto prima.

Vaccino Pfizer disponibile in Italia a fine gennaio

Proprio questo vaccino dovrebbe essere il primo che giungerà in Italia. Dovrebbe arrivare tra il 23 e il 26 gennaio e le dosi andranno ai 300 punti individuati negli ospedali.

Nella seconda metà di gennaio, dovrebbero essere circa 1,7 mln gli italiani vaccinabili con il vaccino Pfizer. Dopo la Fda, l’autorità europea Ema potrebbe infatti esprimersi sull’autorizzazione al prodotto Pfizer già il 29 dicembre, e il 12 gennaio sul vaccino Moderna.

Stop per reazioni allergiche? “Procedure standard”

L’indicazione di sospendere la somministrazione agli allergici è arrivata dopo che due delle centinaia di persone a cui è stato somministrato hanno avuto reazioni allergiche.

“Si tratta di procedure standard, ha poi minimizzato il professor Stephen Powis, direttore medico dell’Nhs in Inghilterra. Osservando come sia “comune che la Mhra suggerisca cautele in caso di nuovi vaccini per le persone con una storia significativa di allergie”. (fonte Ansa)