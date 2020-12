Vaccino Pfizer anti-Covid, chi è il primo italiano a vaccinarsi: Claudia, infermiera di 29 anni

Chi è il primo italiano a ricevere il vaccino Pfizer anti Covid il 27 dicembre. Ha 29 anni, è romana e lavora presso il reparto malattie infettive dello Spallanzani. Ma in questi mesi di emergenza Covid ha anche curato presso il loro domicilio molti anziani.

Si chiama Claudia Alivernini la prima infermiera che sarà vaccinata all’Istituto Nazionale di Malattie Infettiva Lazzaro Spallanzani, in occasione del V-Day il 27 dicembre.

Chi è Claudia, il primo italiano a ricevere il vaccino anti-Covid

Claudia Aliverani è laureata in scienze infermieristiche presso la Facoltà de La Sapienza di Roma e lavora come infermiera all’Istituto Spallanzani in un reparto di malattie infettive. Ha dato anche la disponibilità per lavorare nelle unità mobili Uscar e questo l’ha portata, oltre all’esperienza in reparto, anche presso i domicili delle persone anziane che avevano bisogno.

Nonostante l’intensa attività lavorativa in reparto e nelle Uscar sta proseguendo il suo percorso formativo in un master in infermieristica forense. È la più giovane e la prima in Italia che si sottoporrà alla vaccinazione.

Vaccino anti-Covid, il percorso fino al 27 dicembre

Sono 9750 gli italiani che domenica 27 dicembre riceveranno la prima dose del vaccino Pfizer-BioNTech contro il Covid. Salvo cambi di programma dell’ultima ora, i furgoni della Pfizer lasceranno il Belgio il 24 dicembre e al confine italiano l’Esercito prenderà in consegna le dosi.

Dosi che saranno portate a Roma il giorno dopo. Il 26 dicembre i vaccini saranno arrivati all’ospedale Spallanzani dove, il 27 mattina, verranno somministrate le prime dosi da inoculare ad alcune unità del personale medico e infermieristico.

Vaccino Pfizer, gli effetti collaterali e il primo italiano

Il vaccino Pfizer anti-Covid ha degli effetti collaterali come febbre alta e mal di testa. Effetti collaterali che però durano solo un giorno. Lo ha spiegato la stessa Ema, che ieri ha appena approvato il vaccino Pfizer-BioNtech contro il Coronavirus per i paesi dell’Unione europea.

“Gli effetti collaterali di questo vaccino sono gli stessi di quelli riscontrati sugli altri vaccini. Dolore in fase di iniezione, stanchezza, mal di testa, dolore ai muscoli e ai legamenti, febbre alta: ma durano circa un giorno”, spiega l’Ema. (Fonte Ansa).