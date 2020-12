Variante inglese Coronavirus: contagiosità più alta del 70%? Gli scienziati inglesi chiedono lumi a Johnson

In Gran Bretagna, gli scienziati chiedono chiarezza circa l’affermazione che la nuova variante Covid-19 sia il 70% più contagiosa.

Boris Johnson è stato esortato a pubblicare le prove evidenti dei dati Covid. Dopo aver messo in guardia che la nuova variante potrebbe essere trasmissibile fino al 70% in più rispetto ai ceppi precedenti. E abbia sovraccaricato il Servizio Sanitario Nazionale britannico.

Gli scienziati sfidano Johnson sulla variante inglese del Coronavirus

Carl Heneghan, docente di Evidence Based Medicine presso il Nuffield Department of Primary Care dell’Oxford University, ha chiesto maggiore trasparenza ed espresso scetticismo sulla cifra del 70%.

“Svolgo questo lavoro da 25 anni e non è possibile in un lasso di tempo così breve, stabilire una percentuale”, ha spiegato Heneghan. Ha aggiunto “qualsiasi esperto ritiene sia troppo presto per trarre una tale conclusione”.

Secondo Heneghan non ci sono dubbi che in questo periodo dell’anno, “l’apice della stagione virale”, sia un momento difficile per il SSN ma al contempo ha osservato che l’incapacità di evidenziare le basi delle cifre sta minando la fiducia dei cittadini.

La nuova variante individuata il 20 settembre

La nuova variante è stata individuata il 20 settembre nel Kent. A Londra, a metà novembre, il 28% dei casi erano attribuibili al nuovo ceppo. Nella settimana a partire dal 9 dicembre, è stato responsabile del 62% dei contagi.

Ma Peter Horby, presidente di Nervtag e docente di malattie infettive emergenti presso il Center for Tropical Medicine and Global Health dell’Oxford University ha affermato che la cifra del 70% si basa su “dati convergenti”.

I verbali della riunione Nervtag del 18 dicembre hanno affermato di avere “moderata fiducia” sul fatto che la nuova variante, nota come VUI-202012/01, “dimostri un sostanziale aumento della trasmissibilità rispetto ad altre varianti”.

Il nuovo ceppo ha mostrato una crescita esponenziale quando erano in atto le misure di lockdown nazionali. (Fonte: Daily Mail)