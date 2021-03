Variante inglese dominante in Italia (54% dei casi). Contagia giovani ma non è più grave

Variante inglese predominante in Italia (54% dei casi). Locatelli: “Contagia giovani ma non è più grave” (foto ANSA)

La variante inglese sta diventando quella dominante in Italia, e in considerazione della sua maggiore trasmissibilità “occorre rafforzare/innalzare le misure di mitigazione in tutto il Paese nel contenere e ridurre la diffusione del virus, mantenendo o riportando rapidamente i valori di Rt a valori sotto 1 e l’incidenza a valori in grado di garantire la possibilità del sistematico tracciamento di tutti i casi”. Lo afferma l’Istituto superiore di sanità (ISS) relativamente ai dati dell’indagine rapida sulla diffusione delle varianti in Italia.

Il 54% dei contagi dovuti alla variante inglese

In Italia il 54% dei contagi è dovuto alla variante inglese del Covid, il 4,3% a quella brasiliana e lo 0,4% a quella sudafricana. La stima viene dalla nuova ‘flash survey’ condotta dall’Istituto superiore di sanità (Iss) e dal ministero della Salute insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler.

Per l’indagine è stato chiesto ai laboratori delle Regioni e Province autonome di selezionare dei sottocampioni di casi positivi e di sequenziare il genoma del virus, secondo le modalità descritte nella circolare del ministero della Salute dello scorso 17 febbraio.

Il campione richiesto, spiega l’Iss, è stato scelto dalle Regioni/PPAA in maniera casuale fra i campioni positivi garantendo una certa rappresentatività geografica e se possibile per fasce di età diverse. In totale, hanno partecipato all’indagine le 21 Regioni/PPAA e complessivamente 101 laboratori, e sono stati effettuati 1296 sequenziamenti.

Locatelli (Css): “Variante inglese più trasmissibile tra i giovani”

“Abbiamo anche noi evidenze chiare sul fatto che la variante inglese” è più trasmissibile “nelle fasce di età comprese tra i 10 e i 19 anni, ma anche tra i 6 e 10 anni” nelle quali “vi è un aumento del numero di casi infetti come Sars-Covid 2. Questo maggiore potere infettante o contagiante non si associa a patologia più grave”. Lo dice il presidente del Css Franco Locatelli in conferenza stampa a Palazzo Chigi. “I bambini, per dare un messaggio molto chiaro, restano fortunatamente risparmiati dalle forme più gravi”, spiega Locatelli.