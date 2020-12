Variante inglese amica della folla: è già a Roma, velocità contagio 70% in più

Variante inglese, cioè una mutazione di coronavirus. Una mutazione tra le tante, è assolutamente normale che i virus subiscano mutazioni. E la mutazione, la variante inglese non ammala o uccide di più di coronavirus nella forma finora nota. Ma se la variante inglese e la folla si incontrano, allora ne nasce uno 0,5 di Rt in più. Cioè 30/40 mila contagi al giorno in una popolazione come quella italiana, ieri in Gran Bretagna sono stati 36 mila.

Variante inglese già a Roma, due contagiati

La variante del coronavirus è già sbarcata ed è già stata isolata, cioè riconosciuta, in laboratorio. Ci sono ufficialmente in Italia già due infetti, due viaggiatori che tornavano dalla Gran Bretagna. Ma è ipotizzabile altri ce ne siano tra le molte migliaia di viaggiatori provenienti nell’ultima settimana dalla Gran Bretagna, in particolare da Londra.

Variante inglese, cioè maggior velocità di contagio

Il ministro della Sanità inglese ha detto in tv che la variante inglese del coronavirus è “fuori controllo”. Fuori controllo perché ha una velocità di contagio nettamente superiore ad ogni possibilità di contenimento e tracciamento. Si stima contagi circa il 70 per cento in più di quanto non abbia fatto finora il pur contagiosissimo coronavirus che abbiamo imparato a conoscere.

Variante inglese amica della folla

Una mutazione di coronavirus dotata di maggior capacità di contagio, a perfetta misura per combaciare con la folla, le folle. Ovunque, nonostante tutto, ovunque in Europa e soprattutto in Italia folle e folle pre natalizie. Come se virus non fosse. E’ proprio qui che la variante inglese potrebbe prosperare e moltiplicare: tra, dentro le folle.

Isolata la Gran Bretagna

Voli bloccati quelli dalla Gran Bretagna e tentativi veloci di evitare di importare la variante inglese. Ma con tutta probabilità è già troppo tardi per una vera e propria cintura sanitaria. Piove purtroppo sul bagnato e piove moltissimo: le Feste di fine anno moltiplicatore del contagio, il moltiplicato già prima altissimo 15/20 contagi al giorno, rapporto positivi/tamponi in risalita, e ora la benzina sul fuoco rappresentato dalla variante inglese.

Mutazione che rende inutile il vaccino? Per ora è solo una speranza No Vax

Variante inglese mutazione che rende non più valido e quindi inutile il vaccino? I virus mutano e coronavirus muta relativamente poco. Se ad ogni mutazione di virus il relativo vaccino dovesse essere buttato via perché inefficiente, allora non ci sarebbe vaccino possibile. La medicina, la virologia, la biologia ma soprattutto la storia clinica e sociale degli ultimi decenni dicono che una mutazione non cancella vaccino. Può accadere ma non accade sempre, anzi accade raramente. E non sembra alla scienza sia il caso della variante inglese. Per ora, ed è l’unica buona notizia, il vaccino anti Covid inutile è solo una speranza, un’aspirazione, un sogno No Vax.

(Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)