Variante Omicron corre più di Delta, “uno tsunami” di contagi nel mondo dice Oms

La variante Omicron del coronavirus si sta diffondendo ad una velocità mai vista prima e sta creando “uno tsunami” di contagi nel mondo. In Europa, in particolare, è destinata a diventare dominante nelle prossime settimane, con un trend di crescita analogo in tutti i Paesi. Compresa l’Italia dove, se pure non si hanno ancora dati certi, è probabile aspettarsi un forte aumento di casi della variante. E’ ancora una volta l’Oms, nel consueto briefing da Ginevra sull’andamento della pandemia, a dare l’allarme sulla pericolosità di Omicron.

La variante Omicron corre

“E’ ormai nella maggior parte dei Paesi e si sta diffondendo ad una velocità che non abbiamo mai visto prima”, ha detto il direttore generale dell’Agenzia dell’Onu Tedros Adhanom Ghebreyesus. Mettendo ancora una volta i governi in guardia sul fatto che i vaccini da soli non basteranno a uscire dal tunnel. “Non si tratta dei vaccini al posto delle mascherine, vaccini al posto del distanziamento, vaccini al posto della ventilazione e del lavaggio delle mani. Bisogna fare tutto insieme, bisogna farlo in modo sostanziale, bisogna farlo bene”, ha ammonito, avvertendo sul rischio di sottovalutare questa nuova variante.

Omicron e i contagi

In alcuni Paesi europei come la Danimarca e la Gran Bretagna – che ha registrato un numero record di contagi da gennaio (quasi 60.000) – Omicron rappresenta oltre il 40% dei casi. A Londra è già la variante dominante. Questo andamento fa presumere che avverrà lo stesso anche in Italia, ha spiegato Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute. I casi da variante registrati nelle ultime 24 ore in Europa sono 441, per un totale di 2.127 dalla comparsa delle mutazione, di cui 27 nel nostro Paese, secondo i dati dello European Centre for Disease Prevention and Control.