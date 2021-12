Variante Omicron si replica 70 volte più velocemente nei bronchi umani

La variante Omicron si replica 70 volte più velocemente del virus Covid originale e della variante Delta nei bronchi umani. Perde però efficienza negli alveoli polmonari: qui la velocità di replicazione è 10 volte più lenta rispetto al virus originale. È quanto emerge da esperimenti condotti su colture cellulari da parte di ricercatori dell’University of Hong Kong.

Lo studio sulla variante Omicron

Secondo i ricercatori, il differente comportamento della variante Omicron nelle cellule dei bronchi e in quelle degli alveoli potrebbe dare conto delle caratteristiche osservate finora. L’alta velocità di replicazione nei bronchi potrebbe spiegare la straordinaria capacità di diffondersi, mentre il rallentamento della moltiplicazione nelle cellule polmonari giustificherebbe la minore gravità della malattia che è stata riportata finora.

Cosa dicono i ricercatori

Per il momento si tratta di dati preliminari e i ricercatori sono molto cauti: “È importante notare che la gravità della malattia negli esseri umani non è determinata solo dalla replicazione del virus, ma anche dalla risposta immunitaria dell’ospite all’infezione. Che può portare a una disregolazione del sistema immunitario innato, ad esempio alla tempesta di citochine”. Questo ha chiarito il coordinatore dello studio Chan Chi-wai, del Center for Immunology and Infection dell’Hong Kong Science and Technology Park.