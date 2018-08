ATENE – Problemi di disfunzione erettile? Aspettate a correre in farmacia per comprare le miracolose pillole blu: provate con l’olio d’oliva. Parola dei ricercatori dell’Università di Atene secondo i quali una dieta mediterranea potrebbe essere una formidabile alternativa a Viagra e Cialis. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Lo studio, presentato al Congresso dell’European Society of Cardiology (Esc) a Monaco di Baviera, è stato condotto su 660 uomini, la cui età media era di 67 anni. Secondo gli scienziati bastano 9 cucchiai a settimana per migliorare le prestazioni in camera da letto e ridurre i rischi di impotenza fino al 40%.

L’olio d’oliva, alimento principe della dieta mediterranea, è un valido alleato per la circolazione e aumenta notevolmente i livelli di testosterone. Ecco perché i suoi benefici sono visibili anche sotto le lenzuola.

Christina Chrysohoosu, del team di ricercatori, spiega: “Se seguono una dieta mediterranea, in particolare consumando molto olio d’oliva possono ridurre il loro rischio di impotenza fino al 40%”. Bastano piccoli cambiamenti nello stile di vita, senza ricorrere a medicinali e relativi effetti collaterali, che includono mal di testa, mal di schiena e disturbi visivi.