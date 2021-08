Virus Marburg (parente Ebola), muore un uomo in Guinea: 155 persone in isolamento per tre settimane

In Guinea, dopo la morte di un uomo a causa delrimangono in isolamento per tre settimane, 155 persone entrate in contatto con il paziente. Ad annunciarlo è l’Organizzazione Mondiale della Sanità aggiungendo che le persone sono in quarantena presso le proprie abitazioni, a distanza dagli altri familiari, eda un’equipe medica per verificare la presenza di eventuali sintomi.